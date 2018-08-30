Песков: в Кремле не обеспокоены колебаниями курса рубля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдается беспокойства по поводу колебания курса рубля, передает ТАСС.

"Это такая среднесуточная волатильность, это процесс, который действительно мы имеем в последнее время", — подчеркнул Песков.

По его словам, то, что в последнее время происходит с рублем, — это нормальные для рынка процессы.

В среду в начале торгов на Московской бирже курс доллара к рублю повышался и достиг 68,5 рубля. Евро также вырос относительно российской валюты до 79,66 рубля.

В ходе телеобращения президента Владимира Путина по поводу изменений в пенсионной системе рубль сократил потери. Однако после заявления вице-премьера Антона Силуанова о стоимости предложений президента рубль вновь показал падение.