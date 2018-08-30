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Эвакуацию 30 человек предприняли спасатели накануне вечером в Барнауле во время пожара в двухэтажном шлакоблочном доме, где загорелся подвал.

Как сообщает "Алтайская правда", пожар произошел в микрорайоне ВРЗ. Данные о возгорании поступили в 20:09.

Из-за пожара было сильное задымление, существовала угроза распространения огня. В итоге спасатели эвакуировали 30 человек, семеро из которых – дети.

На тушение привлекалось восемь единиц техники и 26 человек личного состава. В тушении также задействовали шесть звеньев службы газодымозащиты. Ликвидировать пожар удалось в 20:42.

В качестве предварительной причины возгорания называется неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В результате ЧП никто не пострадал.