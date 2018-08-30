Перелеты из Горно-Алтайска в Новосибирск сделали ежедневными

Фото: altai-republic.ru

Авиасообщение по линии "Горно-Алтайск — Новосибирск" стало ежедневным — на этой неделе авиакомпания "СиЛА" запустила новые рейсы.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с 27 августа были открыты рейсы по маршрутам Томск – Новосибирск, Новосибирск – Горно-Алтайск и в обратном направлении.

Полеты выполняются по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам. Самолет вылетает из Томска в 12:25, прибывает в Новосибирск в 13:25, в Горно-Алтайск самолет вылетает в 14:05, прибывает в 15:30. Обратно в Новосибирск борт отправляется в 16:00.

"С учетом уже существующих пятничных и воскресных вылетов авиасообщение со столицей Сибири стало для Республики Алтай ежедневным. Важно, что новосибирский рейс включен в перечень субсидируемых, а значит, данное направление будет сохранено", – отметил глава Республики Алтай Александр Бердников.