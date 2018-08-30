Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Украины о намерении выйти из договора о дружбе с Россией, заявил о кризисе в отношениях стран, сообщает "РИА Новости".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Срок действия документа составляет 10 лет — он продлевается автоматически в случае, если стороны не имеют возражений. Во вторник, 28 августа, президент Украины Петр Порошенко на встрече с дипломатами заявил, что ожидает от министерства иностранных дел страны пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с РФ.

Песков отметил, что в настоящее время двусторонние отношения находятся в глубочайшем кризисе, а потому неразумно делать шаги, которые принесут дополнительный ущерб народам двух стран.

"Двусторонние отношения находятся, безусловно, скажем так, в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить. Двусторонние отношения, конечно, находятся в глубочайшем кризисе, и пока нет, скажем так, никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации", — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что РФ никогда не хотела ухудшения отношений с Украиной: "Россия никогда не была сторонницей свертывания этих отношений везде. Россия всегда была противницей, оппонентом действий украинского руководства в отношении юго-востока собственной страны".