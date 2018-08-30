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Новости

Песков заявил о глубочайшем кризисе в отношениях России и Украины

, ИА "Амител"
Он также отметил, что РФ никогда не хотела ухудшения отношений с Украиной

Фото: pohnews.org

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Украины о намерении выйти из договора о дружбе с Россией, заявил о кризисе в отношениях стран, сообщает "РИА Новости".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Срок действия документа составляет 10 лет — он продлевается автоматически в случае, если стороны не имеют возражений. Во вторник, 28 августа, президент Украины Петр Порошенко на встрече с дипломатами заявил, что ожидает от министерства иностранных дел страны пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с РФ.

Песков отметил, что в настоящее время двусторонние отношения находятся в глубочайшем кризисе, а потому неразумно делать шаги, которые принесут дополнительный ущерб народам двух стран.

"Двусторонние отношения находятся, безусловно, скажем так, в ситуации, которую, наверное, очень трудно чем-то испортить. Двусторонние отношения, конечно, находятся в глубочайшем кризисе, и пока нет, скажем так, никаких факторов, которые говорили бы о наличии перспектив в нынешней ситуации к их нормализации", — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что РФ никогда не хотела ухудшения отношений с Украиной: "Россия никогда не была сторонницей свертывания этих отношений везде. Россия всегда была противницей, оппонентом действий украинского руководства в отношении юго-востока собственной страны".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.08.2018 13:09
- гость -

Ну да аннексировали 1/8 часть Украины и удивляются, что с ними дружить не хотят, точно на голову больные

1  0
30.08.2018 13:14
Дядька

"Россия стала самым крупным инвестором Украины в первой половине 2018 года, вложив за этот период в экономику соседа 436 миллионов долларов, что составляет 36% от всех иностранных инвестиций в этой стране, сообщает "Российская газета"
ИА Амител
(С)

1  0
30.08.2018 13:16
- гость -

"Россия стала самым крупным инвестором Украины в первой половине 2018 года, вложив за этот период в экономику соседа 436 миллионов долларов, что составляет 36% от всех иностранных инвестиций в этой стране, сообщает "Российская газета"
ИА Амител
_________
Где начинаются большие деньги там дружба заканчивается

0  1
30.08.2018 13:17
- гость -

еще один срок царя и будем ездить гастробайтерами на Украину

1  0
30.08.2018 13:31
гость

Тут ничего не поделаешь, это был выбор отдельных граждан Украины 21 февраля 2014 года. Все, что случилось после, последствия того дня

0  1
30.08.2018 13:34
- гость -

13:31
гость

А что будет с ЛДНР? Когда они войдут в состав РФ?

1  0
30.08.2018 13:41
гость

30.08.2018 13:34
- гость -
А что будет с ЛДНР? Когда они войдут в состав РФ?

А когда они войдут? Может они всегда будут как каталонцы, палестинцы, курды или приднестровцы

0  0
30.08.2018 13:46
- гость -

13:41
гость

т.е. будет не признанной загнивающей парашей?

1  0
30.08.2018 13:48
- гость -

Что за люди вкладывают миллиарды на Украину, фамилии мы не узнаем???
Россию разрушат за деньги ее народа.

0  0
30.08.2018 13:49
гость

30.08.2018 13:46
- гость -
т.е. будет не признанной загнивающей парашей?

Не обязательно, каталонцы прекрасно живут. В любом случае они не хотят жить в не признанной загнивающей параши нацистких остатков Украины

0  1
30.08.2018 13:56
- гость -

13:49
гость
каталонцы прекрасно живут.

С каталонцами ладно. Как живут другие параши?

1  0
30.08.2018 14:30
ANARCHY

Если нас не будут любить - заставим уважать; не будут уважать -заставим бояться
(С) Владимир Пу.. эээ, спутал чуток, Пабло Эскобар!

0  0
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