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Летим в Москву с комфортом: 8 полезных советов

, ИА "Амител"
Как сделать путешествие на самолете легким и приятным

Можно ли сделать путешествие из Барнаула в Москву на самолете комфортным? Конечно! Вам в помощь — несколько полезных советов, которые помогут безболезненно перенести перелет и приземлиться в столице бодрым и отдохнувшим.

ИДЕИ ДЛЯ ЛЕГКОГО ПЕРЕЛЕТА

  • Выбирайте место у окна: благодаря этому вы сможете опереться о стену и вздремнуть либо полюбоваться чудесным видом, а соседи не будут беспокоить вас, чтобы выйти.
  • Оденьтесь "слоями", чтобы подготовиться к перепадам температуры и не замерзнуть.
  • Пейте больше воды, исключив употребление кофеина и алкоголя: это поможет избежать обезвоживания и вялости.
  • Удобно устройтесь в кресле: подушка или свернутый шарф под поясницей позволят избежать напряжения в спине.
  • Создайте условия для комфортного сна: беруши или наушники, маска для сна и подушка для шеи помогут расслабиться в полете.
  • Двигайтесь: старайтесь как минимум раз в час вставать с кресла и делать небольшую разминку, чтобы обеспечить нормальное кровообращение.
  • Возьмите с собой полезный перекус: отлично подойдут фрукты или орехи.
  • Выберите удобное время для перелета: рейс с вечерним вылетом – самый оптимальный, поскольку оставляет резерв для отдыха и сна.

УДОБНЫЙ РЕЙС ИЗ БАРНАУЛЬСКОГО АЭРОПОРТА

Кстати, удобный рейс Барнаул-Москва с вечерним вылетом предлагает Барнаульский аэропорт. Для деловых людей это просто находка: нет необходимости спешить на рабочие встречи сразу после прилета, поэтому можно спокойно разместиться в гостинице, выспаться и как следует отдохнуть перед началом насыщенного дня.

Рейс, выполняемый компанией "Аэрофлот", действителен в течение всего года, меняется лишь расписание: до 27 октября вылет осуществляется в 18:20 по местному времени, а с 28 октября – в 19:55.

Билеты на вечерний рейс Барнаул-Москва можно приобрести в кассах Аэропорта Барнаул.

Единый телефон сети авиакасс: (3852) 350353     

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.09.2018 08:55
- гость -

20 тысяч за перелет всех вероятно устраивает. Что не летать чиновникам, все равно все оплатят

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