Скончалась космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова

Космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова умерла на 78-м году жизни 28 августа, сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК).

"Руководство Центра подготовки космонавтов, летчики-космонавты СССР и РФ, жители Звездного городка выражают глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Дмитриевны. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах друзей и товарищей по службе", — говорится в сообщении ЦПК.

Кузнецова родилась 14 июля 1941 года в Москве. В марте 1962 года ее зачислили на должность космонавта-слушателя второго отряда ЦПК. После она была переведена на должность космонавта первого отряда.

Кузнецова тренировалась вместе с Валентиной Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.

В 1965 и 1966 годах Кузнецова проходила космическую подготовку в качестве второго пилота второго экипажа для полета на космическом корабле "Восход" с выходом в открытый космос. Однако полет отменили из-за закрытия программы, а женскую группу космонавтов расформировали.

В армии Кузнецова дослужилась до подполковника Военно-воздушных сил. С 1979 по 1991 год она работала на разных должностях в управлении ЦПК.