Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью "Коммерсанту" заявил, что считает необходимым проводить системный анализ государственных закупок, чтобы облегчить для общества понимание происходящего в этой сфере.

В интервью Кудрин назвал сферу госзакупок самым коррупционным направлением. Впрочем, он и ранее говорил об этой сфере как о "самой серьезной болевой точке" в плане коррупции в стране.

"Пока я скажу, что у нас неплохо с открытостью данных о госзакупках, но плохо с системным анализом происходящего. <...> Все эти общедоступные данные нужно обрабатывать, анализировать, делать современные приложения, которые облегчат даже простому человеку понимание того, что происходит", — сказал газете Кудрин.

По его мнению, необходимо, чтобы общество понимало, "кто, по какой цене и сколько в государстве закупает".

Кудрин отметил, что в Счетной палате уже начали заниматься этим вопросом.

"Этим мы начали заниматься, в том числе в Комитете гражданских инициатив, который способствует продвижению таких программ. Здесь мы сможем это делать просто профессионально, для общей пользы, "пользуясь служебным положением", — добавил Кудрин, подчеркнув, что его должность в Счетной палате дает ему более широкие полномочия, чем должность председателя КГИ.

Ранее Кудрин сообщал, что Счетная палата может в течение года внести в Госдуму предложение о расширении своих антикоррупционных полномочий, поскольку сегодня эти полномочия практически не прописаны в законе.