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Сотрудники транспортной полиции обнаружили у жителя Алтайского края тайник с боеприпасами, сообщили в региональном линейном управлении МВД России.

Оружейный "склад" выявили на станции Алтайская. В гараже 65-летнего жителя Тальменского района было два гладкоствольных охотничьих ружья, несколько упаковок с надписью "порох" и более 2000 патронов различного калибра.

"По результатам проведенного исследования изъятое вещество оказалось порохом, изготовленным промышленным способом, массой свыше 800 граммов. 1885 патронов из общего количества изъятого являются боеприпасами, а незарегистрированное оружие мужчина незаконно хранил, не имея на него соответствующих разрешительных документов", — добавляют в полиции.

В отношении пенсионера возбуждены уголовные дела о незаконном обороте взрывчатого вещества и боеприпасов. Также мужчину привлекли к административной ответственности.