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Алтайский край поставил в Китай и Монголию с начала года более 240 тонн мороженого, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Под контролем надзорного ведомства в Поднебесную отправили 228 тонн сладкого лакомства, в Монголию — 13 тонн.

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Экспорт алтайского мороженого осуществляется более пяти лет. Напомним, в 2017 году в Китай и Монголию было отправлено свыше 320 тонн лакомства.