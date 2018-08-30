Фото: vs-tur.com
Алтайский край поставил в Китай и Монголию с начала года более 240 тонн мороженого, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Под контролем надзорного ведомства в Поднебесную отправили 228 тонн сладкого лакомства, в Монголию — 13 тонн.
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Экспорт алтайского мороженого осуществляется более пяти лет. Напомним, в 2017 году в Китай и Монголию было отправлено свыше 320 тонн лакомства.
Комментарии
Как можно купить мороженое, которое идет на экспорт?
По информации от работников АлтайХолода, оно изготавливается в отдельном цеху на отдельных линиях, из отдельных ингридиентов.
Оно вкуснее, оно пахнет даже пахнет заманчивее.
Вероятно, там натуральные сливочные ингридиенты, а не заменители жиров, как в большинстве (или во всех?) сортах мороженого, продаваемого в наших магазинах
Вот для этого и нужна железная дорога в Китай. Чтобы наши производители имели доступ к миллиарду потребителей.