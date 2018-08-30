Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Столкновение двух автомобилей ВАЗ, произошедшее в селе Топольное в Угловском районе, обернулось травмированием пяти человек.

Фотографии с места ДТП опубликованы в сообществе "Инцидент Рубцовск". Известно, что авария произошла еще ночью 28 августа.

По имеющимся данным, водитель 1988 года рождения, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21060, столкнулся с попутным автомобилем ВАЗ-21074 под управлением водителя 1992 года рождения, также не имеющим права на управление транспортным средством.

В результате аварии пострадали оба водителя и трое пассажиров, среди которых две девушки.