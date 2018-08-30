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Посольство РФ: Бутиной в тюрьме США не разрешают спать по ночам

, ИА "Амител"
Заседание по делу Бутиной должно состояться 10 сентября, на нем будет рассматриваться возможность домашнего ареста

Фото: facebook.com

Сотрудники посольства России в США в своем Facebook сообщили, что посетили находящуюся в американской тюрьме Марию Бутину, в отношении которой, как отмечается, продолжает действовать негуманный режим.

Сообщается, что Бутину заставляют не спать с часа до трех ночи. "Это единственное время, когда ей разрешено покинуть свою камеру. У нее нет доступа на свежий воздух", — сообщили дипломаты.

Подобные действия, которые сказываются на морально-психологическом состоянии россиянки, в посольстве РФ рассматривают как попытку оказать давление.

"Ей нужна постоянная поддержка. Необходима сильная общественная реакция на такой произвол", — говорится в сообщении.

В посольстве РФ подчеркивают, что россияне за границей сейчас не застрахованы от риска привлечь внимание американских спецслужб и стать объектом целенаправленного преследования. 

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля по обвинению в участии в заговоре и работе на иностранное государство. В качестве меры пресечения было избрано содержание под стражей. Следующее судебное заседание по делу Бутиной должно состояться 10 сентября, на нем будет рассматриваться ходатайство отпустить ее под домашний арест.

Читайте также в сюжете: Задержание Марии Бутиной в США
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.08.2018 12:08
- гость -

В посольстве РФ подчеркивают, что россияне за границей сейчас не застрахованы от риска привлечь внимание американских спецслужб и стать объектом целенаправленного преследования.

Алярма! Алярма! Нужна экстренная эвакуация всех детей наших политиков!

0  0
30.08.2018 12:25
Гость

Да пусть что хотят делают, имеют право. Если нарушила законодательство, пусть отвечает.!

0  0
30.08.2018 12:26
гость

Бутиной в тюрьме США не разрешают спать по ночам

А нельзя закрыть пару проамериканских деятелей и поступать с ними, как в США с Бутиной. Раздевать догола, не давать спать. Все таки цивилизованная страна, знают как поступать с задержанными

0  0
30.08.2018 12:27
гость

А у нас Навальный точно не нарушил законодательства РФ? А то разденут его догола, как он потом в президенты пойдет

0  0
30.08.2018 12:29
гость

А может всех, кто нарушил законодательство, иметь? Нарушающих сразу станет меньше. Превысил скорость, отымели, больше не превышает

0  0
30.08.2018 12:33
- гость -

А нельзя закрыть пару проамериканских деятелей и поступать с ними, как в США с Бутиной. Раздевать догола, не давать спать. Все таки цивилизованная страна, знают как поступать с задержанными

Почему нельзя то? С Амика можно делегировать барнаульского цээрушника Анкноуна.))

0  0
30.08.2018 12:36
- гость -

12:26
гость
А нельзя закрыть пару проамериканских деятелей и поступать с ними, как в США с Бутиной.

Ты про тех которые народное бабло вкладывают в пиндосские ценные бумаги?

0  0
30.08.2018 12:42
гость

30.08.2018 12:36
- гость -
Ты про тех которые народное бабло вкладывают в пиндосские ценные бумаги?

Да что ты, по сравнению с теми, кто радуется американским санкциям, это безобидные, чуть глуповатые романтики. Они просто верят, что американские ценные бумаги это хорошее вложение

0  0
30.08.2018 12:44
- гость -

12:42
гость

Да но радуются и говорят о пользе американских санкций те же, кто туда вкладывает миллиарды.

0  0
30.08.2018 12:59
гость

30.08.2018 12:44
- гость -
Да но радуются и говорят о пользе американских санкций те же, кто туда вкладывает миллиарды

Вообще не так, далеко все, кто вкладывает туда миллиарды, радуется американским санкциям. Некоторые санкциями сильно не довольны. Вот, кто радуется, что санкции рвут экономику России, может и посидеть в нашей тюрьме в режиме Бутиной. Пусть там радуется, раздевшись догола и не смыкая глаз

0  0
30.08.2018 13:03
- гость -

12:59
гость
Вот, кто радуется, что санкции рвут экономику России, может и посидеть в нашей тюрьме в режиме Бутиной.

Как можно порвать то чего нет?

0  0
30.08.2018 13:04
гость

30.08.2018 13:03
- гость -
Как можно порвать то чего нет?

Это Обама знает, он порвал

0  0
30.08.2018 13:04
- гость -

Возможно дипломаты чего то не договаривают? Может Бутина жалуется на то, что ей не дают спать по ночам с конгрессменами или сенаторами?

0  0
30.08.2018 13:05
гость


30.08.2018 13:03
- гость -
Как можно порвать то чего нет?

А зачем вводить санкции против того, чего нет?

0  0
30.08.2018 13:07
- гость -

13:05
гость

А зачем вводить санкции против того, чего нет?

Может для того что бы прищемить хвосты дружкам Путина? Нет?

0  0
30.08.2018 13:07
гость

Правозащитники всегда жалуются, что в наших тюрьмах не дают спать с теми, с кем бы хотелось. Но просто спать то дают

0  0
30.08.2018 13:08
гость

30.08.2018 13:07
- гость -
Может для того что бы прищемить хвосты дружкам Путина? Нет

Это до кучи, но главное, как они сказали, порвать экономику России. Это они сами сказали, за язык никто не тянул

0  0
30.08.2018 13:10
- гость -

13:07
гость
Правозащитники всегда жалуются, что в наших тюрьмах не дают спать с теми, с кем бы хотелось. Но просто спать то дают

Ну это у вас Америке так, здесь и запытать могут..как в ярославской колонии.

0  0
30.08.2018 13:10
гость


30.08.2018 13:07
- гость -
Может для того что бы прищемить хвосты дружкам Путина?

В бюджет из-за санкций денег пошло меньше, значит хвосты прищемили всем бюджетникам. И кто этому рад, может и посидеть

0  0
30.08.2018 13:12
гость

30.08.2018 13:10
- гость -
Ну это у вас Америке так, здесь и запытать могут..как в ярославской колонии

Ну это зека-рецидивиста, в Америке с такими еще и хуже поступают. Но в Америке и за политические взгляды могут догола раздеть и спать не давать. Надо бы и нам, как в Америке

0  0
30.08.2018 13:13
- гость -

Ну ничего в России отоспится, поменяют на когонить, потом пристроят как Чапман какую нибудь ахинею нести по рен тв

0  0
30.08.2018 13:14
- гость -

13:10
гость
В бюджет из-за санкций денег пошло меньше, значит хвосты прищемили всем бюджетникам. И кто этому рад, может и посидеть

1 Виноваты бюджетники - могли бы пойти в бизнес.

2 Виноваты дружки Пыни, которые компенсируют себе убытки.

0  0
30.08.2018 13:16
- гость -

13:12
гость

Тогда не вздумай ездить в Америку и сношаться с сенаторами и никто тебя там не посадит за политические взгляды.

0  0
30.08.2018 13:18
гость

30.08.2018 13:14
- гость -
1 Виноваты бюджетники - могли бы пойти в бизнес.
2 Виноваты дружки Пыни, которые компенсируют себе убытки

1 Если все бюджетники пойдут в бизнес, не где будет учиться, лечиться и много чего делаться перестанет
2 Про дружков Пыни не в курсе, но компенсируют не им, а их предприятиям, чтобы они бюджет пополняли и людей на улицу из-за санкций не выгоняли

0  0
30.08.2018 13:19
гость

30.08.2018 13:16
- гость -
Тогда не вздумай ездить в Америку и сношаться с сенаторами и никто тебя там не посадит за политические взгляды.

А ты даже здесь не думай сношаться с американским сенаторами, тогда никто тебя здесь не посадит за политические взгляды.

0  0
30.08.2018 13:20
- гость -

30.08.2018 13:04
- гость -

Подписываюсь! Видимо не все в статье отразили)))

0  0
30.08.2018 13:22
гость

30.08.2018 13:20
- гость -

Узнаем, если кого здесь закроют

0  0
30.08.2018 13:24
- гость -

13:19
гость

тогда никто тебя здесь не посадит за политические взгляды.

т.е. ты оправдываешь её заключение и допускаешь такое же в России?

0  0
30.08.2018 13:26
гость

30.08.2018 13:24
- гость -
т.е. ты оправдываешь её заключение и допускаешь такое же в России?

Наоборот, допускаю, что такое же в России поможет ее освобождению

0  0
30.08.2018 13:28
- гость -

13:26
гость

За такое же - накинут потешных ещё больше)

0  0
30.08.2018 13:29
гость

30.08.2018 13:28
- гость -
За такое же - накинут потешных ещё больше)

А мы еще больше)

0  0
30.08.2018 13:32
- гость -

30.08.2018 13:28
- гость -

А мы еще больше)

За что же ты так ненавидишь россиян? Ведь всем известно, что не так страшны пиндосские санкции, как российский ответ на них, в результате которого страдает многонациональный народ России!

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