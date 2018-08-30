Посольство РФ: Бутиной в тюрьме США не разрешают спать по ночам

Сотрудники посольства России в США в своем Facebook сообщили, что посетили находящуюся в американской тюрьме Марию Бутину, в отношении которой, как отмечается, продолжает действовать негуманный режим.

Сообщается, что Бутину заставляют не спать с часа до трех ночи. "Это единственное время, когда ей разрешено покинуть свою камеру. У нее нет доступа на свежий воздух", — сообщили дипломаты.

Подобные действия, которые сказываются на морально-психологическом состоянии россиянки, в посольстве РФ рассматривают как попытку оказать давление.

"Ей нужна постоянная поддержка. Необходима сильная общественная реакция на такой произвол", — говорится в сообщении.

В посольстве РФ подчеркивают, что россияне за границей сейчас не застрахованы от риска привлечь внимание американских спецслужб и стать объектом целенаправленного преследования.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля по обвинению в участии в заговоре и работе на иностранное государство. В качестве меры пресечения было избрано содержание под стражей. Следующее судебное заседание по делу Бутиной должно состояться 10 сентября, на нем будет рассматриваться ходатайство отпустить ее под домашний арест.