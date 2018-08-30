Посольство РФ: Бутиной в тюрьме США не разрешают спать по ночам

Сотрудники посольства России в США в своем Facebook сообщили, что посетили находящуюся в американской тюрьме Марию Бутину, в отношении которой, как отмечается, продолжает действовать негуманный режим.
Сообщается, что Бутину заставляют не спать с часа до трех ночи. "Это единственное время, когда ей разрешено покинуть свою камеру. У нее нет доступа на свежий воздух", — сообщили дипломаты.
Подобные действия, которые сказываются на морально-психологическом состоянии россиянки, в посольстве РФ рассматривают как попытку оказать давление.
"Ей нужна постоянная поддержка. Необходима сильная общественная реакция на такой произвол", — говорится в сообщении.
В посольстве РФ подчеркивают, что россияне за границей сейчас не застрахованы от риска привлечь внимание американских спецслужб и стать объектом целенаправленного преследования.
Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля по обвинению в участии в заговоре и работе на иностранное государство. В качестве меры пресечения было избрано содержание под стражей. Следующее судебное заседание по делу Бутиной должно состояться 10 сентября, на нем будет рассматриваться ходатайство отпустить ее под домашний арест.
Комментарии
В посольстве РФ подчеркивают, что россияне за границей сейчас не застрахованы от риска привлечь внимание американских спецслужб и стать объектом целенаправленного преследования.
Алярма! Алярма! Нужна экстренная эвакуация всех детей наших политиков!
Да пусть что хотят делают, имеют право. Если нарушила законодательство, пусть отвечает.!
Бутиной в тюрьме США не разрешают спать по ночам
А нельзя закрыть пару проамериканских деятелей и поступать с ними, как в США с Бутиной. Раздевать догола, не давать спать. Все таки цивилизованная страна, знают как поступать с задержанными
А у нас Навальный точно не нарушил законодательства РФ? А то разденут его догола, как он потом в президенты пойдет
А может всех, кто нарушил законодательство, иметь? Нарушающих сразу станет меньше. Превысил скорость, отымели, больше не превышает
А нельзя закрыть пару проамериканских деятелей и поступать с ними, как в США с Бутиной. Раздевать догола, не давать спать. Все таки цивилизованная страна, знают как поступать с задержанными
Почему нельзя то? С Амика можно делегировать барнаульского цээрушника Анкноуна.))
12:26
гость
А нельзя закрыть пару проамериканских деятелей и поступать с ними, как в США с Бутиной.
Ты про тех которые народное бабло вкладывают в пиндосские ценные бумаги?
30.08.2018 12:36
- гость -
Ты про тех которые народное бабло вкладывают в пиндосские ценные бумаги?
Да что ты, по сравнению с теми, кто радуется американским санкциям, это безобидные, чуть глуповатые романтики. Они просто верят, что американские ценные бумаги это хорошее вложение
12:42
гость
Да но радуются и говорят о пользе американских санкций те же, кто туда вкладывает миллиарды.
30.08.2018 12:44
- гость -
Да но радуются и говорят о пользе американских санкций те же, кто туда вкладывает миллиарды
Вообще не так, далеко все, кто вкладывает туда миллиарды, радуется американским санкциям. Некоторые санкциями сильно не довольны. Вот, кто радуется, что санкции рвут экономику России, может и посидеть в нашей тюрьме в режиме Бутиной. Пусть там радуется, раздевшись догола и не смыкая глаз
12:59
гость
Вот, кто радуется, что санкции рвут экономику России, может и посидеть в нашей тюрьме в режиме Бутиной.
Как можно порвать то чего нет?
30.08.2018 13:03
- гость -
Как можно порвать то чего нет?
Это Обама знает, он порвал
Возможно дипломаты чего то не договаривают? Может Бутина жалуется на то, что ей не дают спать по ночам с конгрессменами или сенаторами?
30.08.2018 13:03
- гость -
Как можно порвать то чего нет?
А зачем вводить санкции против того, чего нет?
13:05
гость
А зачем вводить санкции против того, чего нет?
Может для того что бы прищемить хвосты дружкам Путина? Нет?
Правозащитники всегда жалуются, что в наших тюрьмах не дают спать с теми, с кем бы хотелось. Но просто спать то дают
30.08.2018 13:07
- гость -
Может для того что бы прищемить хвосты дружкам Путина? Нет
Это до кучи, но главное, как они сказали, порвать экономику России. Это они сами сказали, за язык никто не тянул
13:07
гость
Правозащитники всегда жалуются, что в наших тюрьмах не дают спать с теми, с кем бы хотелось. Но просто спать то дают
Ну это у вас Америке так, здесь и запытать могут..как в ярославской колонии.
30.08.2018 13:07
- гость -
Может для того что бы прищемить хвосты дружкам Путина?
В бюджет из-за санкций денег пошло меньше, значит хвосты прищемили всем бюджетникам. И кто этому рад, может и посидеть
30.08.2018 13:10
- гость -
Ну это у вас Америке так, здесь и запытать могут..как в ярославской колонии
Ну это зека-рецидивиста, в Америке с такими еще и хуже поступают. Но в Америке и за политические взгляды могут догола раздеть и спать не давать. Надо бы и нам, как в Америке
Ну ничего в России отоспится, поменяют на когонить, потом пристроят как Чапман какую нибудь ахинею нести по рен тв
13:10
гость
В бюджет из-за санкций денег пошло меньше, значит хвосты прищемили всем бюджетникам. И кто этому рад, может и посидеть
1 Виноваты бюджетники - могли бы пойти в бизнес.
2 Виноваты дружки Пыни, которые компенсируют себе убытки.
13:12
гость
Тогда не вздумай ездить в Америку и сношаться с сенаторами и никто тебя там не посадит за политические взгляды.
30.08.2018 13:14
- гость -
1 Виноваты бюджетники - могли бы пойти в бизнес.
2 Виноваты дружки Пыни, которые компенсируют себе убытки
1 Если все бюджетники пойдут в бизнес, не где будет учиться, лечиться и много чего делаться перестанет
2 Про дружков Пыни не в курсе, но компенсируют не им, а их предприятиям, чтобы они бюджет пополняли и людей на улицу из-за санкций не выгоняли
30.08.2018 13:16
- гость -
Тогда не вздумай ездить в Америку и сношаться с сенаторами и никто тебя там не посадит за политические взгляды.
А ты даже здесь не думай сношаться с американским сенаторами, тогда никто тебя здесь не посадит за политические взгляды.
30.08.2018 13:04
- гость -
Подписываюсь! Видимо не все в статье отразили)))
30.08.2018 13:20
- гость -
Узнаем, если кого здесь закроют
13:19
гость
тогда никто тебя здесь не посадит за политические взгляды.
т.е. ты оправдываешь её заключение и допускаешь такое же в России?
30.08.2018 13:24
- гость -
т.е. ты оправдываешь её заключение и допускаешь такое же в России?
Наоборот, допускаю, что такое же в России поможет ее освобождению
13:26
гость
За такое же - накинут потешных ещё больше)
30.08.2018 13:28
- гость -
За такое же - накинут потешных ещё больше)
А мы еще больше)
30.08.2018 13:28
- гость -
А мы еще больше)
За что же ты так ненавидишь россиян? Ведь всем известно, что не так страшны пиндосские санкции, как российский ответ на них, в результате которого страдает многонациональный народ России!