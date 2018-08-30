Китай возглавил мировой рейтинг по числу смертей от злоупотребления алкогольными напитками, пишут "Известия" со ссылкой на The Global Times.

Как говорится в отчетах медицинского журнала Lancet, в 2016 году в Китае от алкоголя погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин. Основная причина смерти — кровоизлияние в мозг. Следом идут ишемический инсульт, гипертоническая болезнь сердца и эпилепсия.

Вторую строчку в списке заняла Индия — 42 тысячи женских смертей и 290 тысяч мужских.

Третье место досталось России. Здесь в 2016 году жертвами алкоголя стали 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин.

Как отмечается в исследовании, в мировом масштабе употребление алкоголя было признано седьмым ведущим фактором риска преждевременной смерти и инвалидности в 2016 году.