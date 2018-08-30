Китай возглавил мировой рейтинг по числу смертей от злоупотребления алкогольными напитками, пишут "Известия" со ссылкой на The Global Times.
Как говорится в отчетах медицинского журнала Lancet, в 2016 году в Китае от алкоголя погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин. Основная причина смерти — кровоизлияние в мозг. Следом идут ишемический инсульт, гипертоническая болезнь сердца и эпилепсия.
Вторую строчку в списке заняла Индия — 42 тысячи женских смертей и 290 тысяч мужских.
Третье место досталось России. Здесь в 2016 году жертвами алкоголя стали 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин.
Как отмечается в исследовании, в мировом масштабе употребление алкоголя было признано седьмым ведущим фактором риска преждевременной смерти и инвалидности в 2016 году.
Комментарии
Считать надо в процентном отношении к общему населению, бестолковый медицинский журнал, иначе эти цифры - просто сферический конь в вакууме. А вот в процентном-то мы уже всех и опередим.
Не корректное сравнение, так как населения и в Индии и Китае куда больше лярда а не 140 млг. как в России
ну вот! а вы говорите у нас все плохо.. мы на третьем месте! за это нужно выпить
30.08.2018 13:42
- гость -
Да и про 140 большие сомнения, масштабы геноцида тщательно скрываются.
13:49
- гость -
ну вот! а вы говорите у нас все плохо.. мы на третьем месте! за это нужно выпить
Вошли в тройку призёров. Это повод!
Кто пьет из магазина, тот поддерживает действующую власть