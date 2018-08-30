Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Очередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания состоялась в четверг, 30 августа, в Барнауле. Это первая сессия депутатов после летних каникул.
Народные избранники обсудили предстоящие выборы и компенсацию за жильё детям-сиротам. Кроме этого, с проектом о муниципальной службе в Алтайском крае выступил глава города Сергей Дугин.
Комментарии
Ах эти милые каждому сердцу избирателя мордашки! Как же мы скучали!
Сборище бездельников и нахлебников, без собственного мнения и чести. Путинские марионетки
Сейчас Паша Шумихин в Одноклссниках опять напишет про свое служение народу) Работают,балаболы)))
30.08.2018 12:31
- гость -
Мое мнение, что Путин сам является марионеткой!
12:44
И в чьих же руках, Трампа, Сороса, Рокфеллера..Непредставимого Пхы?
Водичка сменилась...Карлин любил Завьяловскую
О, дармоеды морды отъели, загорели. Видно, хорошо отдохнули
Гость 12-32
Ну да, это не оперировать круглыми сутками в больнице...за зпл в 10 раз меньше.