Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Очередная сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания состоялась в четверг, 30 августа, в Барнауле. Это первая сессия депутатов после летних каникул.

Народные избранники обсудили предстоящие выборы и компенсацию за жильё детям-сиротам. Кроме этого, с проектом о муниципальной службе в Алтайском крае выступил глава города Сергей Дугин.