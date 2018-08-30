Правительство РФ задумалось о строительстве на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) второго Северомуйского тоннеля, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что в ближайшее время ОАО "РЖД" планирует заняться разработкой технико-экономического обоснования проекта. Документ должен быть готов к 20 декабря.

Также разработкой займутся Минтранс, Минэкономики и Совет потребителей.

Такая задача была поставлена 13 августа на совещании у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака, пишет издание.

Отмечается, что, по словам главы РЖД Олега Белозерова, возведение нового тоннеля позволит увеличить объем перевозок на Дальний Восток и с Дальнего Востока на этом участке БАМа с 16 млн тонн грузов до 100 млн тонн.

По информации источника издания, сейчас весь проект оценивается примерно в 100 млрд рублей. Стройка может начаться не ранее 2025 года. На возведение тоннеля уйдет порядка десяти лет.

Действующий сейчас Северомуйский тоннель БАМа был введен в 2003 году после 26 лет стройки.