Стоит ли откладывать покупку дивана на сентябрь? С 1 сентября 2018 года в гипермаркете "Аксиома" начнется "месяц диванов", с расширенным ассортиментом и низкими ценами.

"Аксиома" предлагает всем желающим начать поиски уютного и мягкого дивана с мебельного отдела гипермаркета. Обещается, что покупателей приятно удивит выбор более чем из 60 разновидностей диванов, диван-кроватей, пуфов, кресел и банкеток, впрочем, и цены также обещают быть более чем выгодными.

"Для наших покупателей мы подготовили такие цены и выбор, что вполне можем посоперничать не то что с местными магазинами, но и с мировыми гигантами. У нас каждый покупатель сможет найти именно то, что давно искал, - говорит руководитель товарного направления гипермаркета "Аксиома" Ольга Чесноченко. - С радостью приглашаю всех обустроить внутреннее пространство своего дома в наш мебельный отдел и желаю приятных покупок".

Гипермаркет "Аксиома":

г. Барнаул, Павловский тракт, 166

тел.: 8 800 775 9000

сайт: axiomahome.ru

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