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ПФР объяснил, почему не может продать "апартаменты" даже после слов Путина

, ИА "Амител"
В своем обращении к народу Путин заявил, что в Пенсионном фонде "слишком размахнулись со своими апартаментами"

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В Пенсионном фонде России заявили, что продажа принадлежащих фонду зданий не обсуждается, поскольку президент Владимир Путин говорил об этом как об "абсурдных, нерациональных идеях", пишет РБК.

В ПФР уточнили, что все здания являются госсобственностью и сразу после строительства переданы фонду Росимуществом в оперативное управление. Также уточнили, что в офисах ПФР, особенно в регионах, преимущественно идет работа с населением.

"За год клиентские службы ПФР посещают около 10 млн пенсионеров и инвалидов, 1-1,5 млн владельцев сертификата на материнский капитал (многие приходят с маленькими детьми)", — пояснили в фонде.

Также отметили, что к зданиям предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, а также к температурному режиму, охране труда и так далее.

29 августа в своем "пенсионном" обращении к народу Путин заявил, что в ПФР "слишком размахнулись со своими апартаментами", но денег, если продать здания, хватит лишь на шесть дней.

"Продать часть госсобственности, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов — 120 миллиардов рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход", — заявил Путин. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.08.2018 14:45
- гость -

Также уточнили, что в офисах ПФР, особенно в регионах, преимущественно идет работа с населением.

Также отметили, что к зданиям предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, а также к температурному режиму, охране труда и так далее.

Правильно, остальные могут работать и в землянках

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30.08.2018 14:59
- гость -

Патамушта что там Вова порет или несёт, всем уже до фени

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