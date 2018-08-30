Фото: ТНТ

Жители Барнаула 2 сентября смогут попасть на съемочную площадку телеканала ТНТ. На один день у Алтайского театра драмы им. В.М. Шукшина развернется большая съёмочная площадка передвижной студии телеканала. Там будет все, как в настоящих телевизионных и киносъемках: гримерка, съемочный павильон, монтажная студия, команда профи: от визажиста до режиссера и продюсера, а также знаменитые золотые кубы ТНТ.

Специальным гостем импровизированного кастинга станет звезда сериала "Универ", а также популярный театральный актер Константин Шелягин.

Как сообщили представители телеканала, принять участие в проекте "Попади на ТНТ" смогут все желающие. Для этого нужно прийти на площадку, зарегистрироваться на съемку с паспортом, получить порядковый номер, загримироваться в фирменном трейлере и ждать приглашения на съемку. Съёмки будут проходить с 13:00 до 21:00.

С участием каждого барнаульца, который захочет попасть на ТНТ, будет снят ID-ролик — это знаменитая заставка с логотипом, в котором появляются звезды канала. Весь контент будет размещен в интернете, и те, кто принял участие в съемках, смогут скачать видео себе и поделиться им в соцсетях с друзьями. Более того, до 1 ноября от каждого города организаторы выберут ролики, которые будут транслироваться в региональном и федеральном эфире ТНТ.