Мощи Святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Сибирь

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Мощи святителя Спиридона Тримифунтского, привезенные из Греции, побывают до середины октября в 12 городах России.

Как передает "РИА Новости", в Россию из Греции христианскую святыню доставили 24 августа. В нашей стране они будут находиться до 15 октября.

Десницу святителя Спиридона Тримифунтского доставят и в сибирские города. Так, 2-4 сентября мощи будут находиться в Красноярске в Кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы.

В Кемерово святыня пробудет 5-6 сентября в Знаменском кафедральном соборе.

Спиридон Тримифунтский, или Саламинский (около 270-348) — христианский святой, почитается в лике святителей как чудотворец. Память в Православной церкви —12 (25) декабря, в Католической церкви — 14 декабря.