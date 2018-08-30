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Водителя мотоцикла будут судить в Барнауле по обвинению в совершении смертельного ДТП, жертвой которого стала женщина.

Как сообщили в краевой прокуратуре, авария произошла 11 июля этого года на улице Аванесова.

Согласно версии правоохранителей, мужчина, управляя технически исправным мотоциклом Yamaha, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не принял своевременных мер к снижению скорости и допустил наезд на женщину, которая от полученных повреждений скончалась.

"В ходе расследования уголовного дела следователем изъята запись с камеры видеонаблюдения. По результатам производства автотехнической экспертизы установлено, что водитель мотоцикла Yamaha, в нарушение пункта 10.2 Правил дорожного движения РФ, двигался со скоростью около 138 км/ч, что и явилось причиной дорожно-транспортного происшествия", — добавляют в прокуратуре.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого в обеспечение гражданского иска был наложен арест на сумму более миллиона рублей.

Водителю грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права управления транспортным средством до трех лет.