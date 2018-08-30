Минстрой России разработает законопроект, который, благодаря четким критериям опасных для проживания зданий, упростит признание многоквартирных домов аварийными, пишут "Известия".

Проект постановления планируется передать в правительство РФ в октябре 2018 года. Эксперты уверены, что конкретизация степени износа дома упростит процесс ликвидации строений, опасных для проживания.

Сейчас каждое здание обследуется на предмет аварийности индивидуально. Отмечается, что нередко власти идут на хитрость, чтобы не признавать здание аварийным, так как нет денег на его снос и предоставление нового жилья.

В частности, жильцы заказывают проведение экспертизы за свой счет, которая признает дом непригодным для жизни, а местные власти договариваются с другой организацией, которая уверяет, что дом еще лет сто простоит.

Критерии, предложенные Минстроем, помогут исключить такие ситуации.

Примерные критерии пока не называются. Известно, что при оценке будет учитываться состояние несущих конструкций многоквартирного дома. Для специализированных организаций, занимающихся оценкой состояния зданий, будут созданы унифицированные формы, на основании которых жилье будет признаваться аварийным.