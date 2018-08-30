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Около 3 млрд рублей планируется вложить в развитие добычи соды на Алтае

, ИА "Амител"
Сода является одним из главных компонентов для производства стекла

Фото: onedieta.ru

Новосибирский завод "Экран" планирует заняться развитием единственного в Сибири месторождения содосульфатного сырья, расположенного в Алтайском крае на озерах системы Танатар (Михайловский район), сообщает "Катунь 24".

В проект планируется вложить около трех миллиардов рублей. Как рассказал ТАСС генеральный директор завода "Экран" Андрей Яковлев, добыча соды на месторождении может начаться в 2021 году, вложения могут окупиться через пять лет.

Кроме того, как он уточнил, проект позволит закрыть локальные потребности завода в соде и сократить затраты на транспортные расходы.

"На российском рынке соды сейчас один монополист — Башкирская содовая компания, которая недавно заявила, что может снизить объемы производства. Потребность завода в соде составляет порядка 150 тысяч тонн. С помощью месторождения в Алтайском крае мы сможем полностью закрыть наши потребности и сократить транспортные расходы, так как участок находится вблизи железной дороги, а значит, обеспечен инфраструктурой. По предварительным оценкам, чтобы начать добывать там соду, нам понадобится около трех миллиардов рублей", — пояснил Яковлев.

Новосибирский завод "Экран" начал работу в 1954 году как предприятие электронной промышленности. После распада СССР на его площадях создали завод по производству стеклотары. Сода является одним из главных компонентов для производства стекла. Сегодня завод является одним из крупнейших стекольных заводов России, на котором за 2017 год произвели 459,5 миллиона стеклянных банок и бутылок.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

30.08.2018 15:06
- гость -

На российском рынке соды сейчас один монополист — Башкирская содовая компания, которая недавно заявила, что может снизить объемы производства.
Какой то неправильный бизнес, есть огромный спрос а они собираются снижать объемы...

0  0
30.08.2018 15:10
- гость -

Сульфат натрия в природе встречается в виде минералов тенардита Na2SO4 и глауберовой соли (Na2SO4&#903;10H2O). Источником этих пород являются соленые озера. Используют из в стекольном производстве и для изготовления жидкого стекла.
Пищевая сода - Гидрокарбонат натрия, NaHCO3. Обыкновенно представляет собой мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в пищевой промышленности, в кулинарии, в медицине как нейтрализатор ожогов кожи и слизистых оболочек человека кислотами и снижения кислотности желудочного сока.

0  0
30.08.2018 15:30
Дядька

В АК при СССР был Петуховский содовый завод, который полностью закрывал потребности Сибири и ДВ.

0  0
30.08.2018 15:33
- гость -

вчера закончилась пачка купленная в 1985 году
.
куда нам столько соды?

0  0
30.08.2018 15:52
- гость -

30.08.2018 15:33
- гость -
вчера закончилась пачка купленная в 1985 году
.
куда нам столько соды?
---------------
У меня быстрее заканчивается. Чайные чашки содой периодически протираю, металл.раковину чищу и т.д.
А для промышленного производства стекла она в больших объемах нужна, если верить этой статье.

0  0
30.08.2018 15:55
- гость -

ну вот а вы говорите заводов у нас не строится
.
А для промышленного производства стекла
всю жизнь думалось что стекло из песка делается
.
все пропало

0  0
30.08.2018 16:24
- гость -

Месторождения соды на территории России - это полагаю два места, Алтай и Башкирия??
удивительно...

0  0
30.08.2018 16:25
- гость -

Все месторождения соды необновляемые, на сколько мне известно.
Кто то знает больше?

0  0
30.08.2018 16:31
- гость -

А для промышленного производства стекла
всю жизнь думалось что стекло из песка делается
.
все пропало
------------------------------
Ягодное варенье делается из ягод. Казалось бы, причём тут сахар?

0  0
30.08.2018 16:37
- гость -

Ягодное варенье делается из ягод. не факт.. вон и из роз и из кабачков делают

0  0
30.08.2018 16:38
- гость -

вон и из роз и из кабачков делают

и оно тоже ягодное?
тебя бабки умотали?

0  0
30.08.2018 16:42
- гость -

тебя бабки умотали? и еще из еловых шишек бывает

0  0
30.08.2018 16:42
- гость -

тебя бабки умотали? и еще из еловых шишек бывает

0  0
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