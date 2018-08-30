Новосибирский завод "Экран" планирует заняться развитием единственного в Сибири месторождения содосульфатного сырья, расположенного в Алтайском крае на озерах системы Танатар (Михайловский район), сообщает "Катунь 24".

В проект планируется вложить около трех миллиардов рублей. Как рассказал ТАСС генеральный директор завода "Экран" Андрей Яковлев, добыча соды на месторождении может начаться в 2021 году, вложения могут окупиться через пять лет.

Кроме того, как он уточнил, проект позволит закрыть локальные потребности завода в соде и сократить затраты на транспортные расходы.

"На российском рынке соды сейчас один монополист — Башкирская содовая компания, которая недавно заявила, что может снизить объемы производства. Потребность завода в соде составляет порядка 150 тысяч тонн. С помощью месторождения в Алтайском крае мы сможем полностью закрыть наши потребности и сократить транспортные расходы, так как участок находится вблизи железной дороги, а значит, обеспечен инфраструктурой. По предварительным оценкам, чтобы начать добывать там соду, нам понадобится около трех миллиардов рублей", — пояснил Яковлев.

Новосибирский завод "Экран" начал работу в 1954 году как предприятие электронной промышленности. После распада СССР на его площадях создали завод по производству стеклотары. Сода является одним из главных компонентов для производства стекла. Сегодня завод является одним из крупнейших стекольных заводов России, на котором за 2017 год произвели 459,5 миллиона стеклянных банок и бутылок.