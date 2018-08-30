Фото: rubtsovsk.org
Строительство ледовой арены стоимостью около 217 миллионов рублей начали в Рубцовске, сообщается на сайте городской администрации.
Ранее стройплощадка была расчищена и огорожена, а теперь подрядная организация приступила к разметке котлована под спортивный комплекс.
Также ведется отсыпка гравием подъездных путей к строительной площадке.
Напомним, что, согласно проекту, вместимость ледовой арены составит 300 мест. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году.
Комментарии
Зачем в мертвый город вливать такое бабло???
вместимость 300 мест ???? это что за ледовая арена такая? в кабаке и то больше мест...
Если бы спросили у жителей они бы предпочли что бы эти деньги вложили в дороги.
Ну вот Томенко и показывает свои аппетиты, Карлин вам ребенком покажется