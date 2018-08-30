Фото: rubtsovsk.org

Строительство ледовой арены стоимостью около 217 миллионов рублей начали в Рубцовске, сообщается на сайте городской администрации.

Ранее стройплощадка была расчищена и огорожена, а теперь подрядная организация приступила к разметке котлована под спортивный комплекс.

Также ведется отсыпка гравием подъездных путей к строительной площадке.

Напомним, что, согласно проекту, вместимость ледовой арены составит 300 мест. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году.