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Юный бийчанин оставил три улицы без канализационных люков

, ИА "Амител"
18-летний парень был задержан полицией и написал явку с повинной

Фото: vnnews.ru

Полиция в Бийске задержала 18-летнего горожанина, которого подозревают в краже крышек канализационных люков.

В ГУ МВД по региону отмечают, что за одну ночь в наукограде были похищены три чугунные крышки от канализационных люков, расположенных на улицах Гастелло, Петрова и Трофимова.

В ходе расследования данных фактов обломки похищенных крышек были обнаружены в одном из пунктов приема металла. Затем участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого в совершении данной кражи, которым оказался 18-летний парень.

Молодой человек признал свою вину и написал явку с повинной. Уголовные дела о краже люков объединены в одно производство.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.08.2018 13:58
- гость -

Вот не понятно нафига эти люки принимать в лом тем более в таком количестве, если 100% за ними придут. Или скорее всего слава Коляна Наумова покоя не дает, теперь сидит и ждет ТНТшников с чемоданом денег!

0  0
30.08.2018 14:40
Вера

Шли утром с ребенком в детский сад, как раз на пути люк был с отсутствовавшей крышкой на Петрова... вокруг ничего не было, не обозначено, заметить невозможно, просто дыра в земле, чудо, что ни один ребенок не свалился туда. Кто украл крышки - урод, тот, кто принял их - урод вдвойне! И горожанам - видите открытый люк - позвоните в управляющую компанию. Я в свою позвонила, отреагировали быстро, поставили ограждение, к обеду крышка на месте была.

0  0
30.08.2018 15:03
- гость -

Пацан к успеху шел

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