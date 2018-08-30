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Полиция в Бийске задержала 18-летнего горожанина, которого подозревают в краже крышек канализационных люков.
В ГУ МВД по региону отмечают, что за одну ночь в наукограде были похищены три чугунные крышки от канализационных люков, расположенных на улицах Гастелло, Петрова и Трофимова.
В ходе расследования данных фактов обломки похищенных крышек были обнаружены в одном из пунктов приема металла. Затем участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого в совершении данной кражи, которым оказался 18-летний парень.
Молодой человек признал свою вину и написал явку с повинной. Уголовные дела о краже люков объединены в одно производство.
Комментарии
Вот не понятно нафига эти люки принимать в лом тем более в таком количестве, если 100% за ними придут. Или скорее всего слава Коляна Наумова покоя не дает, теперь сидит и ждет ТНТшников с чемоданом денег!
Шли утром с ребенком в детский сад, как раз на пути люк был с отсутствовавшей крышкой на Петрова... вокруг ничего не было, не обозначено, заметить невозможно, просто дыра в земле, чудо, что ни один ребенок не свалился туда. Кто украл крышки - урод, тот, кто принял их - урод вдвойне! И горожанам - видите открытый люк - позвоните в управляющую компанию. Я в свою позвонила, отреагировали быстро, поставили ограждение, к обеду крышка на месте была.
Пацан к успеху шел