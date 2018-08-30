Фото: vnnews.ru

Полиция в Бийске задержала 18-летнего горожанина, которого подозревают в краже крышек канализационных люков.

В ГУ МВД по региону отмечают, что за одну ночь в наукограде были похищены три чугунные крышки от канализационных люков, расположенных на улицах Гастелло, Петрова и Трофимова.

В ходе расследования данных фактов обломки похищенных крышек были обнаружены в одном из пунктов приема металла. Затем участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого в совершении данной кражи, которым оказался 18-летний парень.

Молодой человек признал свою вину и написал явку с повинной. Уголовные дела о краже люков объединены в одно производство.