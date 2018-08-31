День знаний в "Веселкино"

1 сентября 2018-го в ТРЦ Galaxy отмечают День знаний вместе с городом развлечений "Веселкино". В 14.00 начнется праздничное мероприятие в центральном атриуме торгового центра. Детей в этот день ждут веселые конкурсы, подарки, развлекательная программа и увлекательные мастер-классы. Гостей ждут веселая развлекательная программа, познавательные мастер-классы и розыгрыш призов*.

А в 16.00 праздник продолжится на третьем этаже ТРЦ в "Веселкино", где состоится серебряная дискотека и крио-шоу "Научная перезаморозка".

Рев мотора и свист покрышек

А 2 сентября на открытой парковке ТРЦ Galaxy в Барнауле состоится автомобильное мероприятие G-Energy Drift. Впервые в Алтайском крае пройдут соревнования по дрифту среди профессиональных пилотов.

Дрифт — это высокотехничный вид автоспорта, в котором водитель управляет автомобилем, когда он проходит в заносе по определенному участку трассы из стороны в сторону на большой скорости. Дрифт берет все захватывающие моменты традиционных видов автоспорта и соединяет их в режиме нон–стоп.

Организаторы — Алтайская федерация автомобильного спорта — обещают зрелищное и безопасное мероприятие в самом центре города. Помимо автомобильных заездов, гостей в этот день ждут конкурсы и подарки от партнеров соревнований. Также будет организовано дрифт-такси — желающие смогут проехать в авто боком по треку вместе с пилотом.

Всего в соревнованиях примут участие около 20 пилотов из Барнаула, Красноярска, Новосибирска. Все являются профессиональными спортсменами. В их числе заявлены чемпионы Сибири — Сергей Калюжнов (г. Красноярск) и Евгений Спирин (г. Новосибирск).

Начало G-Energy Drift — в 10.00, соревновательные заезды стартуют в 12.00. Вход свободный.

Проведите свои идеальные выходные вместе с ТРЦ Galaxy.

г. Барнаул, Строителей, 117

сайт ТРЦ Galaxy

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*Правила проведения розыгрыша:

- Участник проходит регистрацию за специально оборудованным столом в центральном атриуме ТРЦ GALAXY, 1 сентября 2018 г. с 13.30 до 15.30 получает номер, один номерок опускает в коробку, установленную в зоне регистрации, второй оставляет себе.

- Участник должен сохранить свой номерок и предъявить ведущему в случае, если его номер был объявлен со сцены.

- Розыгрыши призов проводятся посредством случайного выбора номера из коробки.

- Выбор номера производится ведущим со сцены в течение всего мероприятия с 14.00 до 16.00.