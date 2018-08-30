Рейтинг самых влиятельных россиян опубликовал Forbes

Российский Forbes составил первый рейтинг самых влиятельных россиян, в который вошли политики, чиновники, топ-менеджеры, силовики и бизнесмены.

В опубликованном списке оказалось 100 человек. Возглавил его президент России. "Владимир Путин автоматически возглавил рейтинг, как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes", — пояснили в издании.

Самым влиятельным после Путина назван председатель правления Сбербанка Герман Греф. Следом идут председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин. Премьер-министр Дмитрий Медведев замыкает пятерку.

В десятке также оказались председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников и гендиректор РЖД Олег Белозеров (7-е, 8-е и 9-е места соответственно).

Мэр Москвы Сергей Собянин занял 13-е место в рейтинге. Министр финансов Антон Силуанов - 16-е место, председатель СК РФ Александр Бастрыкин — 19-е место, глава МИД Сергей Лавров - 21-е место, генеральный прокурор Юрий Чайка — 22-е место.

Замыкает сотню влиятельных россиян лидер ЛДПР Владимир Жириновский.



Самых влиятельных россиян составители рейтинга выбирали из списка, в который попали около 1500 человек, в том числе 200 самых богатых бизнесменов страны, руководители порядка 300 крупных компаний и системообразующих банков, спикеры обеих палат парламента, представители региональных властей и руководители силовых структур.

Каждого попавшего в длинный список в Forbes оценили по нескольким параметрам: количество сотрудников, размер выручки (у банкиров — активов, у участников списка Forbes — состояния, у чиновников — бюджета под управлением, у губернаторов — валового регионального продукта), возможность непосредственно влиять на жизнь людей, возможность влиять на несколько отраслей и, наконец, близость к президенту Владимиру Путину или партии власти.