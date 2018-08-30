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Малышка на миллион: какие авто на Алтае угоняют чаще и как обезопасить себя

, ИА "Амител"
Как не стать жертвой автоугонщиков, какие автомобили чаще всего крадут в Алтайском крае и чем опасна покупка машины в интернете

Автомобильные кражи — актуальная проблема для всех регионов России. Обычно такие преступления раскрываются небыстро и непросто. Как обезопасить свое транспортное средство, на что обратить внимание при покупке автомобиля через интернет и какие машины пользуются наибольшим спросом у злоумышленников в Алтайском крае, читайте в материале Amic.ru.

"Угнала тебя, угнала"

За семь месяцев 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 245 угонов транспортных средств. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в 2017-м было совершено 317 подобных преступлений.

Но надо понимать, что кража и угон авто — это не одно и то же. Под последним подразумевается неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). За это преступникам может грозить штраф до ста двадцати тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.

"Иногда граждане пьют вместе, потом один берет ключи и идет покататься на машине без разрешения хозяина автомобиля. Это тоже угон", — поясняет заместитель начальника отдела по раскрытию краж и угонов транспортных средств управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю Дмитрий Крюков.

Часто на подобные преступления идут подростки, которые "просто решили покататься". Они угоняют машины, а потом бросают их.

Чаще всего такие угоны совершают ночью и преимущественно в теплый период: с мая по сентябрь.

"В основном угоняют автомобили отечественного производства. С ними легче справиться. Отечественные машины практически не оборудованы противоугонными средствами. Их просто открыть, просто завести без ключа зажигания. Да и граждане часто сами оставляют свои автомобили на неосвещенных территориях, что еще значительно облегчает работу преступника", — продолжает Дмитрий Крюков.

Также летом многие люди уезжают в отпуск, а свои автомобили бросают рядом с домом, вместо того чтобы поставить в гараж или на охраняемую автостоянку. А потом не находят свою машину там, где оставили.

Какие машины угоняют чаще всего?

Возглавляют рейтинг самых угоняемых автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2112. Пользуются спросом "пятерки", "шестерки", "семерки". Среди иномарок лидируют Toyota Ipsum и Mitsubishi Lancer. В селах берут "покататься" мотоциклы, мопеды, моторные лодки и даже трактора.

Процент раскрываемости подобных преступлений довольно высок. Чаще всего преступники идут на такой шаг спонтанно, не заботясь о деталях и не думая о том, что их могут снять камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы в других автомобилях или заметить свидетели.

Кража авто

Кража транспортного средства — это тайное хищение, которое осуществляется с целью завладения транспортным средством для нелегального сбыта или разбора на автозапчасти.

За семь месяцев 2018 года на территории Алтайского края зарегистрирована 51 кража авто, за аналогичный период прошлого года — 59.

Специалисты говорят, что кражу транспорта раскрыть непросто, да и быстро это сделать тоже вряд ли получится. Во-первых, к такому преступлению злоумышленники, как правило, готовятся заранее. А значит, просчитывают все возможные варианты и стараются минимизировать риски. Во-вторых, сегодня в арсенале воров есть вся необходимая техника для быстрого взлома системы безопасности машины. Ну и, в-третьих, зачастую автовладельцы не предпринимают никаких профилактических мер для того, чтобы обезопасить свое имущество.

Как правило, крадут дорогие авто, стоимость которых начинается от миллиона рублей. Повышенное внимание преступников на Алтае вызывают Toyota Land Cruiser 200 и Nissan Patrol. Также спросом пользуются Nissan Murano, Mitsubishi Outlander, Toyota Highlander.

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"Преступники также похищают автомобили от пяти миллионов и выше. Это кражи другого уровня, тут мы имеем дело с квалифицированными преступниками и сложными кражами. Но и надо отметить, что владельцы дорогих авто зачастую скупятся поставить более-менее нормальную охранную систему", — рассказывает эксперт.

Дополнительные средства против угона обязательны для каждой машины, говорят сотрудники правоохранительных органов. Например, каждому владельцу стоит установить GPS-модули. "Это дает 90% гарантии, что в случае кражи автомобиль будет найден либо авто не будет похищено. Если преступники увидят, что кроме штатной защиты установлены дополнительные охранные средства, возможно, они и откажутся от кражи", — отмечает Крюков.

Но крадут не только дорогие машины. Авто средней стоимости тоже пользуются спросом. В основном их перепродают на запчасти.

Покупка авто через интернет

Покупка или продажа машины через интернет сегодня чуть ли не самое обычное дело. Вот только на сайтах легко попасться на крючок мошенников.

"Был случай, когда потерпевшие выбрали машину в интернете, поехали за ней в Новосибирск, купили ее. Через непродолжительное время этот автомобиль крадут. Оказалось, что к краже были причастны те же люди, которые ее продавали", — рассказывает сотрудник правоохранительных органов.

Пожалуй, самый популярный ресурс для продажи транспортных средств — Drom.ru. Если вы ищете авто на этой платформе, то перед сделкой лучше запросить в разделе сведений об автомобиле отчет ГИБДД. На это придется потратить деньги, но безопасность машины того стоит.

Кроме того, узнать о криминальном прошлом автомобиля можно также с помощью экспертизы в МРЭУ ГИБДД.

Меры профилактики

Важно помнить, что защита автомобиля от угона или кражи — личная ответственность владельца.

В первую очередь надо внимательно относиться к парковочному месту: оно должно быть хорошо освещено и должно находиться в зоне видимости из окон квартиры или дома.

Желательно на придомовой территории жильцам установить систему видеонаблюдения. По возможности заключить договоры с охранными предприятиями.

Не стоит оставлять надолго авто на парковках рядом с ночными клубами, ТЦ, кинотеатрами и так далее.

Ну и, конечно, не надо жалеть денег на качественную и надежную противоугонную систему. Помните: скупой платит дважды.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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