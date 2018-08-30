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Работу маршрутов дополнительного транспортного сообщения организуют в Барнауле в день выборов губернатора Алтайского края, 9 сентября. Автобусы будут ходить от населенных пунктов, отдаленных от помещений для голосования, до зданий, где располагаются избирательные участки.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, всего для доставки барнаульцев из отдаленных микрорайонов на избирательные участки будет привлечено 27 автобусов.

В Ленинском районе таких маршрутов будет девять, в Центральном — восемь, в Железнодорожном и Индустриальном — по четыре, в Октябрьском – два.

"Доставка пассажиров по указанным маршрутам будет осуществляться на избирательный участок и обратно на безвозмездной основе. На автобусах будут размещены информационные таблички, указывающие соответствующие номера избирательных участков", — добавляют в мэрии.

Движение автобусного маршрута №104ю будет организовано по будничному расписанию (два автобуса). При движении автобусов от поселка Мохнатушка в сторону поселка Черницк схема маршрута будет продлена до избирательного участка №267 (школа №95, Черницк, улица Школьная, 18).