Бизнес-издание "Автограф" впервые организует аукцион, который состоится в краевой столице 28 сентября 2018 года. Его цель – привлечь внимание общественности и элиты края к проблемам детей с онкозаболеваниями и оказать помощь их семьям.

"У темы благотворительности вековые традиции. Радует, что все больше компаний сегодня начинают задумываться, чем они могут быть полезны кому-то, кто оказался менее успешен, попал в трудную ситуацию, столкнулся с бедой. Социальная значимость и готовность помочь становятся нормой. Мы думали, чем можем помочь семьям с онкобольными ребятишками, и решили провести аукцион, к которому хотим привлечь щедрых единомышленников с большим добрым сердцем", - рассказала об идее мероприятия Ксения Островская, главный редактор журнала. - На торги будут выставлены эксклюзивные коллекционные куклы ручной работы, а также уникальные предметы и вещи от известных персон Алтайского края. Все средства от продажи лотов будут направлены в фонд "Мать и дитя".

Сегодня в отделении онкогематологии краевой детской больницы нет свободных мест. И маленькие пациенты, попадая в это закрытое пространство, теряют связь с внешним миром. Сотрудники фонда "Мать и дитя" часто навещают ребят и стараются оказывать посильную помощь пациентам и их семьям.

"Дети рады любому вниманию. Мы стараемся оказывать посильную помощь, начиная от игрушек, заканчивая билетами на проезд в столичные клиники. Еще самим родителям часто нужна профессиональная психологическая помощь. Именно на эти вещи мы планируем направить средства от аукциона", — рассказала Ольга Гога, руководитель АРОО "Мать и дитя".

Мероприятие пройдет при партнерстве организации "Агротехнологии Инвест", водяной компании "Тигирецкая Заповедная", агентства недвижимости "Гнездо", фермерского хозяйства В.Устинова и некоммерческой организации "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства".