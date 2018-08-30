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Вексельный подход: барнаульцы винят банк в потерянных деньгах

, ИА "Амител"
АТБ продавал горожанам векселя, доходность по которым ощутимо выше, чем от обычного депозита

Фото: vk.com

Несколько жителей Барнаула, которые пострадали от вексельной схемы "Азиатско-Тихоокеанского банка", организовали пикет около одного из офисов кредитного учреждения. Люди требовали вернуть им вложенные деньги.

Напомним, несколько горожан решили вложить свои сбережения (у кого-то сумма составила 4 млн рублей) не на депозиты, а в векселя, так как процентная ставка в таком случае была выше. Но только потом оказалось, что ценные бумаги покупались не у банка, а у компании "ФТК", уточняет "Недвижимость.Алтай".

Впрочем, часть барнаульцев утверждает, что вложиться в векселя их вынудили обманом менеджеры АТБ, не оговорив возможные риски.

И все бы ничего, вот только в конце апреля в отношении АТБ Центробанком введена процедура санации, и у администрации нет "законных оснований исполнять обязательства" по векселям ФТК. По данным "Ведомостей", компания ФТК — заемщик банка, близкий к его совладельцу Андрею Вдовину. Граждане покупали ценные бумаги — их деньги шли на погашение долгов компании, которая, по данным ЦБ, обладала всеми признаками неплатежеспособности. А банк был агентом по продаже векселей. При этом именно вексельная схема стала одной из причин санации АТБ.

Обращает на себя внимание, что количество пострадавших россиян исчисляется тысячами, а сумма их потерь превышает 4 млрд рублей.

При этом ответ барнаульского офиса АТБ последовал незамедлительно:

"Уважаемые клиенты, Азиатско-Тихоокеанский банк работает в обычном режиме: производит платежи, совершает новые сделки – принимает и выдает вклады, предоставляет кредиты. Непрерывность деятельности АТБ гарантирована Банком России. Важно понимать, что ситуация с векселями ООО "ФТК" никоим образом не связана с текущей деятельностью банка и с вкладами (депозитами), которые застрахованы государством".

Всем гражданам, которые купили векселя, банк рекомендует обратиться в Службу по защите прав потребителей Банка России и в суд с иском не только к компании ФТК, но и АТБ. "В исковом заявлении необходимо подробно описать обстоятельства приобретения векселей ООО "ФТК", а также приложить к заявлению копии всех имеющихся документов, с привлечением, в случае наличия, свидетелей", — сказано в сообщении.

При этом сейчас ситуация с обманутыми вкладчиками и организацией финансовой пирамиды по требованию ЦБ находится на контроле правоохранительных органов.

Стоит отметить, что вклады физлиц в АТБ застрахованы (на сумму до 1,4 млн рублей). В описанной выше ситуации люди не размещали вклады, они покупали векселя, которые данный банк продавал как посредник. Соответственно, система страхования вкладов не работает по отношению к фирме-векселедателю. Поскольку фирма-векселедатель прекратила своё существование, возврат средств возможен только в рамках процедуры банкротства (при наличии конкурсной массы в достаточном объеме).

Аналогичные акции держателей векселей ФТК прошли вчера и в других российских городах. Наиболее массовые — в Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и на Сахалине.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

30.08.2018 15:18
- гость -

Бред, прекрасно знали куда вкладывали деньги просто повелись на высокий процент.

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30.08.2018 15:19
- гость -

Это добровольные лохи.

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30.08.2018 15:26
гость

и при этом денег в стране нету. Надо пенс реформу учинять! Вот точно - победили бы в футболе вернули крепостное право!

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30.08.2018 15:33
- гость -

Я бы на месте банка еще бы за клевету данных граждан привлек

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30.08.2018 16:05
мария

не зная брода не суйся в воду.процентная ставка выше-поэтому и риски больше.знали куда деньги вкладывали.и не надо валить на неосведомленность.деньги просто так не достаются.

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30.08.2018 16:36
- гость -

Смахивает на мошенничество со стороны банка и под прикрытием ЦБ, все как обычно...

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