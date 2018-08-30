Фото: rostovgazeta.ru

Братьев в возрасте 24 и 35 лет будут судить в Горном Алтае по обвинению в надругательстве над женщиной, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

Мужчинам инкриминируют изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера, соединенные с угрозой убийством.

"Следствием установлено, что в ночь с 30 на 31 декабря 2017 года в помещении жилого дома на животноводческой стоянке, расположенной на территории Саратанского сельского поселения Улаганского района, 24 и 35-летний братья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убийством, изнасиловали и совершили в отношении 30-летней местной жительницы насильственные действия сексуального характера", - отмечают в СКР.

Злоумышленники были задержаны в кратчайшие сроки. Их заключили под стражу.

Уголовное дело передано в суд.