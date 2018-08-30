Каждый второй житель России признался, что не раздумывая переедет за границу ради успешного трудоустройства, пишет URA.RU со ссылкой на опрос, проведенный порталом по поиску работы "Зарплата.ру".
Портал опросил 13,5 тысяч россиян. Оказалось, что 66% опрошенных готовы навсегда покинуть страну ради работы. При этом 6% уже так и сделали. Подобные цифры касаются в том числе и жителей Москвы.
Чаще всего опрошенные россияне называли такие страны для эмиграции, как Германия, Австралия, Канада и США.
"Трудовая миграция в России наиболее распространена среди IT-специалистов, которые часто уезжают работать в США, Канаду, Германию и Швецию. На втором месте по количеству трудовых мигрантов находится сфера услуг. Ее представители часто выбирают Чехию, Словакию и Польшу. Российские специалисты из сферы красоты и профессиональные тату-мастера востребованы в Германии", — пояснил руководитель отдела брендинга и PR портала "Зарплата.ру" Иван Чирков.
Комментарии
Мягко говоря, лукавство. В заголовке должно быть "большинство из ищущих работу". А это далеко не большинство россиян. Пора уже начинать разгонять СМИ, нагнетающие на ровном месте алармистские настроения.
Думаете если грузчик который пашет здесь за 20 тыр. предложат работу грузчиком в германии за 1500 евро он откажется?!
30.08.2018 17:20 Мягко говоря, пора бы знать, что ищут работу не только безработные. Пора уже начать разгонять мысли в замшелом мозгу, не? Человек работает сторожем за 10к в месяц, чтобы хоть что-то было, и ищет работу по специальности - он не безработный, но ищет работу и готов уехать ради работы. Когда уже думать не задницей научимся?
Так это троль который только может твердить что надо встать с дивана и тут же на тебя золотые горы свалятся