Каждый второй житель России признался, что не раздумывая переедет за границу ради успешного трудоустройства, пишет URA.RU со ссылкой на опрос, проведенный порталом по поиску работы "Зарплата.ру".

Портал опросил 13,5 тысяч россиян. Оказалось, что 66% опрошенных готовы навсегда покинуть страну ради работы. При этом 6% уже так и сделали. Подобные цифры касаются в том числе и жителей Москвы.

Чаще всего опрошенные россияне называли такие страны для эмиграции, как Германия, Австралия, Канада и США.

"Трудовая миграция в России наиболее распространена среди IT-специалистов, которые часто уезжают работать в США, Канаду, Германию и Швецию. На втором месте по количеству трудовых мигрантов находится сфера услуг. Ее представители часто выбирают Чехию, Словакию и Польшу. Российские специалисты из сферы красоты и профессиональные тату-мастера востребованы в Германии", — пояснил руководитель отдела брендинга и PR портала "Зарплата.ру" Иван Чирков.