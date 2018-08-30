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Мэрия Барнаула подвела промежуточные итоги реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" за 2018 год. В четверг, 30 августа, состоялась приемка отремонтированных улиц Новосибирская, Карла Маркса и Телефонная.

Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев, на данный момент уже 22 улицы сданы подрядными организациями, что составляет 50% от всего плана. Еще 10 улиц находятся в высокой степени готовности: Антона Петрова, Попова, проспект Социалистический, Центральная в селе Лебяжье. Там завершаются работы по благоустройству.

Кроме того, на сегодняшний день завершено около 65-70 % от всего объема работ. Установлено семь камер фото и видеофиксации для снижения аварийности. На закупку комплексов видеофиксации нарушений ПДД Управление автомобильных дорог Алтайского края выделило 86 миллионов рублей.

Новые камеры появятся на перекрёстках Малахова — Сухэ-Батора, Социалистический – Партизанская, Попова – Взлётная, Власихинская – Шумакова, а также Попова – Космонавтов, Красноармейский – Песчаная, Попова – Эмилии Алексеевой, Павловский тракт – Власихинская, на Антона Петрова возле ТЦ "Огни".

Цель – до конца года добиться 50% дорог, соответствующих нормативным требованиям, и вдвое снизить концентрацию дорожно-транспортных происшествий.

В рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле и соседнем Новоалтайске в 2018 году в общей сложности отремонтируют 52 участка дорог. Из них только 44 в столице Алтайского края. Сейчас работы ведутся почти на 30 участках.

Несмотря на непогоду в мае, дорожники практически не допустили отставания от графика. Все работы, согласно контракту, будут закончены к октябрю. Общая стоимость работ составляет около 911 миллионов рублей.

Как реализуют на федеральном уровне

В этом году федеральный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в 38 крупных агломерациях, общая протяженность дорожной сети которых достигает 50 тыс. км. До конца года подрядчики должны довести до нормативного показателя 61% дорог (около 31 тыс. км), а также на 26% по сравнению с уровнем 2016 года сократить количество мест концентрации ДТП.

На реализацию мероприятий проекта в этом году направлено свыше 65 млрд рублей (что на 2 млрд больше, чем в 2017). Так, из федеральной казны выделено 31,2 млрд рублей, еще 34,2 млрд рублей направили региональные и местные бюджеты.

По данным Росавтодора на 25 июля, в рамках проекта в эксплуатацию ввели 385 объектов протяженностью свыше 520 км. При этом устройство верхнего слоя дорожного покрытия выполнено на площади почти 16,5 млн кв. метров, что составляет 44,5% от запланированного объема. При укладке нижнего слоя использовано более 1,3 млн тонн асфальта, или 56% от запланированного количества.