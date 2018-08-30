Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян с целью узнать, какие способы устройства личной жизни у них популярны.

Россияне стали реже обращаться за помощью к друзьям и родственникам для устройства личной жизни: если в 2015 году эта доля составляла 35%, то в 2018 году - 22%. На сайтах знакомств и в соцсетях искали вторую половинку 19% опрошенных (меньше, чем в 2015 году, - 22%).

Посредничество друзей, как выяснилось, является наиболее действенным методом поиска партнера. Почти две трети всех опрошенных (63%) считают данный способ эффективным, а те, кто сам обращался к родным за подобной помощью, соглашаются с этим чаще тех, у кого подобного опыта не было (81% против 58% соответственно). К поиску пары в интернете половина респондентов (51%) относится скорее скептически, однако посещавшие сайты знакомств, напротив, в большинстве своем считают этот способ результативным (58%).

Наименее распространенным способом знакомства в нашем обществе является обращение к "специалистам". Так, всего лишь 4% опрошенных сообщили, что ходили к свахе (для сравнения, пять лет назад таковых было значительно больше — 11% в 2013 г.). В брачное агентство также обращались немногие — 1% (в 2013 году - 6%).

Помощь свахи в целом полезной считает 21% россиян, однако среди прибегавших к их услугам этой позиции придерживаются вдвое больше, чем в среднем по выборке, — 45%.

В эффективность работы брачного агентства верят 19% всех опрошенных, тогда как 59% считают его практически бесполезным, причем те, кто обращался в агентства, подтверждают это мнение — среди них 53% не были удовлетворены результатом и называют их деятельность неэффективной.