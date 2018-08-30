В Екатеринбурге коллекторам удалось найти мумифицированное тело мужчины, который, как оказалось, пропал несколько лет назад, пишет URA.RU.

75-летнего Николая Петрова нашли в собственной квартире. Он перестал оплачивать коммунальные услуги три года назад.

"Это вообще проблемный дом, его жители не оплачивают коммунальные услуги, на доме миллионные долги. Управляющая компания подписала договор с коллекторской организацией. Они начали работать по должникам и выяснили путем опроса соседей, что те давно не видели должника из 82-й квартиры", — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Квартира была вскрыта по всем правилам. В кровати найдены мумифицированные останки мужчины, рассказали в органах.

"Согласно данным осмотра места происшествия, признаков криминальной смерти нет, следов взлома на момент прибытия правоохранительных органов не обнаружено, квартира была закрыта изнутри, пенсионер жил один, в ходе судмедисследования будут выясняться в том числе давность и точная причина смерти", — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.