Таганрог атаковали полчища комаров, небывалое нашествие которых спровоцировала жара. Теперь насекомые кишат повсюду, а горожанам от вездесущего гнуса невозможно укрыться, сообщает "Пятый канал".

"Вот, видите, здесь они вообще уже в глаза лезут, прямо масса сплошная", — показывает шевелящуюся кучу насекомых местный житель. Для жителей Таганрога комары-звонцы — явление не новое. Но в этом году, признается мужчина, в городе настоящее нашествие — с наступлением сумерек слышен гул парящего роя.

И хоть комары-звонцы не относятся к семейству кровососущих, то есть не питаются человеческой кровью, даже дышать в такой гудящей обстановке проблематично.

Администратор известного в Таганроге банкетного зала с ужасом показывает площади, оккупированные насекомыми в ее заведении. Звонцами кишит летний двор, гудящие рои облюбовали все фонари и окна.

В мэрии Таганрога о нашествии насекомых в этом году знают, но не видят ничего удивительного. По мнению специалистов, в природе происходят естественные процессы, на которые влиять человек не имеет права.

"Да этого, по сути, делать и не нужно, потому что любыми химическими способами воздействия на водный объект мы нанесем непоправимый вред экосистеме таганрогского залива. Скорее всего, на его численность влияют какие-то природные факторы. Это либо теплая зима, либо наступление раннего теплого периода", — пояснила начальник отдела окружающей среды администрации Таганрога Татьяна Попова.

Все, что советуют чиновники горожанам, — запастись терпением. С понижением температуры воздуха насекомые исчезнут сами собой. Впрочем, такой ответ радует далеко не всех, ведь ждать придется до ноября.