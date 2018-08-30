Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что Елена Степаненко в рамках бракоразводного процесса и раздела имущества требует передать ей раритетные оккультные книги, передает ТАСС.

"В рамках бракоразводного процесса для Степаненко по каким-то причинам принципиально оставить у себя целый ряд древних оккультных книг, среди которых книга Ганса Фреймарка 1910 года выпуска "Оккультизм и сексуальность", — сказал Жорин.

Он отметил, что Степаненко также требует отдать ей такие книги, как "Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение" Альберта Моля 1898 года издания, "Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул" Николая Познанского, "История суеверий и волшебства" Альфреда Леманна 1910 года и "Евангелие в разъяснении спиритизма" Алана Кардека 1914 года.

По данным источника, знакомого с расценками на антикварные книги, приблизительная стоимость этих изданий на аукционах может доходить до 3 млн рублей.

Ранее Жорин сообщал, что Степаненко просит передать ей в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества весь антиквариат, культурные ценности, картины, статуэтки, большую часть недвижимости, но "чуть-чуть оставить Петросяну".