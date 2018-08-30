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Суд приговорил бывшего главу Степноозёрского поселкового совета Благовещенского района Игоря Демьянова к условному сроку, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

В данный момент установлено, что в 2015 году глава поссовета, вопреки интересам службы, обеспечил продажу на торгах муниципального имущества — здания кафе. Недвижимость он реализовал родственнику по заведомо заниженной стоимости, "создав условия, при которых последний явился единственным участником аукциона по реализации нежилого помещения".

В итоге поселковому совету был причинен имущественный ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах на два года. Приговор вступил в законную силу.