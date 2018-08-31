В 2018 году День знаний выпадает на субботу. Так что после торжественной линейки в школе родители и дети могут не спеша прогуляться, посмотреть уличные концерты и принять участие в различных праздничных мероприятиях. Как провести 1 сентября и куда сходить в Барнауле, читайте в материале Amic.ru.
В День знаний в центре краевой столицы состоится гастрономический фестиваль "День мясного гурмана". Место проведения — площадь Ветеранов. Традиционный праздник мясоперерабатывающей отрасли пройдет в двенадцатый раз.
Запланировано множество развлекательных и гастрономических площадок, семейная концертно-развлекательная программа. В том числе розыгрыши призов, конкурсы и выступления известных музыкальных групп города.
Также на фестивале состоится масштабная гастрономическая ярмарка.
На здоровье
1 сентября в Алтайской краевой детской библиотеке им. Н. К. Крупской у всех желающих будет возможность посетить закрытые для читателей отделы, а также познакомиться с экспонатами музея писателей Алтайского края и музея библиотеки.
Также запланирована интерактивная викторина, посвященная Дню города, который отпразднуют 9 сентября. Она представляет собой игру по типу "Кто хочет стать миллионером".
1 сентября в краевой детской библиотеке имени Н. Крупской пройдет урок мира. Он начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в осетинском городе Беслане. Трагедия произошла 1 сентября 2004 года.
Затем гостей ждут слайд-презентация и беседа о невероятном по своей жестокости террористическом акте. Тогда 1128 человек были взяты в заложники, из них 333 погибли. Среди жертв было 186 детей.
В этот день в Барнауле будут работать различные художественные выставки. Например, в Алтайском государственном краеведческом музее можно увидеть картины художницы Неприятель. Выставка называется "В гостях у сказки". На ней представлено около 20 живописных и графических работ. Большая часть из них – это иллюстрации к сказкам.
А в Государственном художественном музее Алтайского края можно посмотреть выставку "Творчество как жизнь".
В День знаний в краевой столице пройдет экскурсия "Деревянное кружево Барнаула". Гости пройдут по старому центру города: улицам Ползунова, Пушкина, Анатолия, Красноармейскому проспекту, которые напоминают нам об ушедшей эпохе в истории города.
Гости познакомятся с образцами деревянных городских зданий начала XX века и с калейдоскопом судеб их обитателей за более чем столетнюю историю. Также всем желающим расскажут про деревянный дом с уникальным архивом под штукатуркой на улице Анатолия. Продолжительность: 1,5-2 часа.
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