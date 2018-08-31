Гастрономический фестиваль

В День знаний в центре краевой столицы состоится гастрономический фестиваль "День мясного гурмана". Место проведения — площадь Ветеранов. Традиционный праздник мясоперерабатывающей отрасли пройдет в двенадцатый раз.

Запланировано множество развлекательных и гастрономических площадок, семейная концертно-развлекательная программа. В том числе розыгрыши призов, конкурсы и выступления известных музыкальных групп города.

Также на фестивале состоится масштабная гастрономическая ярмарка.