Счетная палата оценила исполнение бюджета за 2017 год

Коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты проверки отчета правительства об исполнении федерального бюджета за 2017 год, сообщается на сайте ведомства.

"По итогам прошлого года не были достигнуты темпы роста экономики, заложенные в бюджете, — 2,1% — фактически этот показатель составил 1,5%. Прирост ВВП после ускорения во втором квартале 2017 года к четвертому кварталу замедлился до 0,9%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прогнозу реальные располагаемые денежные доходы должны были перейти к росту, однако они понизились на 1,7%.

"Слабый потребительский спрос на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения стал одним из факторов, сдерживающих инфляцию, которая по итогам года составила 2,5%", — пришли к выводу в палате.

Также был представлен доклад об эффективности реализации государственных программ. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ведомствам заняться выработкой единого подхода, который смогут использовать все проверяющие ведомства: "Мы считаем, что нужно утвердить какой-то единый документ, выработать методику".

Министр финансов Антон Силуанов поддержал Кудрина, заявив, что необходимо создать более четкую систему оценки эффективности госпрограмм. "В Министерстве экономического развития тоже методика менялась из года в год. Программы оцениваются по-разному, хотя показатели у них примерно одинаковые, поэтому мне кажется, что нам нужно выработать какие-то единые подходы и систему", — предложил Силуанов.

Отдельное внимание при рассмотрении отчета было уделено объемам незавершенного строительства. По итогам прошлого года он составил 2,5 трлн руб., что почти на 300 млрд больше, чем в 2016 году. В общей сложности количество объектов незавершенного строительства превысило 12 тысяч, из них 2,3 тыс. объектов построены, но государственная регистрация прав не выполнена.