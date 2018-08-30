Фото: 22.мвд.рф

Полиция продолжает поиски пропавшего три года назад жителя села Майма Республики Алтай Виктора Сергеевича Воронина 1979 года рождения.

В ориентировке, опубликованной на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю, сказано, что мужчина пропал 3 июля 2015 года. Он ушел из дома, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы темно-русые.

Склонен к бродяжничеству, может проходить большие расстояния пешком, перед уходом из дома собирался путешествовать по России.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (38844) 21-843, 92-675, 8-923-644-9876; 8 (38822) 92-141, 92-328 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (020).