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Более миллиона тонн зерна намолотили по состоянию на 30 августа сельхозтоваропроизводители Алтайского края, сообщает региональный минсельхоз.

Согласно оперативным данным, речь идет об одном миллионе семи тысячах тонн зерна.

Из этого объема 415 тысяч тонн — это урожай озимых культур, другая часть — преимущественно зерно фуражных и зернобобовых культур.

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В данный момент уборочные работы в Алтайском крае выполнены на 14% площадей.

Также отмечается, что в регионе завершают уборку озимых. На 65% убраны поля с горохом, на 31% — поля, занятые овсом, на 17% обмолочены площади с ячменем.