Четверг, 30 Август, 18:17

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,08
€ 79,68
473715
21°
Обь
120см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Умер Иосиф Кобзон День знаний-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Валовой сбор зерна превысил миллион тонн в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Уборочные работы в Алтайском крае выполнены на 14% площадей

Фото: mcx.ru

Более миллиона тонн зерна намолотили по состоянию на 30 августа сельхозтоваропроизводители Алтайского края, сообщает региональный минсельхоз.

Согласно оперативным данным, речь идет об одном миллионе семи тысячах тонн зерна.

Из этого объема 415 тысяч тонн — это урожай озимых культур, другая часть — преимущественно зерно фуражных и зернобобовых культур.

Читайте также: Уборку сахарной свеклы начали в Алтайском крае

В данный момент уборочные работы в Алтайском крае выполнены на 14% площадей.

Также отмечается, что в регионе завершают уборку озимых. На 65% убраны поля с горохом, на 31% — поля, занятые овсом, на 17% обмолочены площади с ячменем.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
18:04
Человек-легенда: фотоподборка памяти великого Иосифа Кобзона 0
17:57
"Единая Россия" выразила соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона 0
17:29
Умер Иосиф Кобзон 4
17:22
Кандидат в губернаторы Алтайского края встретится с жителями Поспелихи 11
17:13
Большинство россиян готовы навсегда покинуть страну ради достойной работы 4
17:07
Тело альпиниста обнаружили в ледниках горной вершины на Алтае 0
16:51
Валовой сбор зерна превысил миллион тонн в Алтайском крае 0
16:42
Полиция на Алтае более трех лет ищет пропавшего путешественника 0
16:23
Главу поссовета на Алтае наказали условно за злоупотребление полномочиями 0
16:13
Россиянам станет проще доказывать аварийность своего жилья 3
16:02
Россия планирует начать на БАМе новую "стройку века" за 100 млрд рублей 2
15:49
Медиана: в Барнауле отремонтировали 50% дорог, вошедших в программу "БКД" 7
15:34
Двоих братьев в Горном Алтае судят за изнасилование женщины 0
15:21
Алтайский край попал в список регионов с самыми нездоровыми сельчанами 7
15:14
Вексельный подход: барнаульцы винят банк в потерянных деньгах 18
15:02
Около 3 млрд рублей планируется вложить в развитие добычи соды на Алтае 13
15:00
Как щедрые единомышленники с большим добрым сердцем помогают детям 1
14:51
23-летний парень из Барнаула пропал без вести 0
14:33
Рейтинг самых влиятельных россиян опубликовал Forbes 5
14:23
Дополнительные автобусы запустят в день выборов в Барнауле 1
14:15
Малышка на миллион: какие авто на Алтае угоняют чаще и как обезопасить себя 0
14:02
ПФР объяснил, почему не может продать "апартаменты" даже после слов Путина 3
13:47
Юный бийчанин оставил три улицы без канализационных люков 4
13:31
Россия стала третьей в списке самых вымирающих от алкоголя стран 9
13:23
Строительство ледовой арены за 217 млн рублей начали в Рубцовске 6
13:14
Съемочная группа ТНТ со звездой "Универа" устроят съемки в центре Барнаула 3
13:02
Песков заявил о глубочайшем кризисе в отношениях России и Украины 13
12:50
Байкера судят в Барнауле за наезд на женщину на скорости 138 км/ч 4
12:33
Кудрин назвал сферу государственных закупок самой коррупционной в России 5
12:21
Мощи Святителя Спиридона Тримифунтского доставят в Сибирь 3
12:13
Пять человек пострадали при столкновении "Жигулей" в Алтайском крае 0
12:02
Посольство РФ: Бутиной в тюрьме США не разрешают спать по ночам 45
11:49
Пора работать: первая сессия депутатов АКЗС после летних каникул 14
11:33
Правда ли, что МУП "Энергетик" ликвидируют, а тарифы абонентам снизят 2
11:24
Скончалась космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова 0
11:12
Алтайский край поставил в Китай и Монголию более 240 тонн мороженого 18
11:04
Песков: в Кремле не обеспокоены колебаниями курса рубля 4
10:50
Ружья, порох и 2000 патронов: тайник с боеприпасами нашли у жителя Алтая 0
10:33
Россия оказалась лидером по инвестициям в Украину в 2018 году 19
10:24
Перелеты из Горно-Алтайска в Новосибирск сделали ежедневными 2
10:15
Водитель на букву "У": что делать, если не повезло с автошколой 0
10:11
Пожарные эвакуировали 30 человек из горящего дома в Барнауле 0
10:03
Голикова рассказала о стратегии правительства по повышению размера пенсий 6
09:46
Поспешишь — наблюдателей пригласишь: на Алтае изменили закон о выборах 11
09:34
Социальную пенсию женщины и мужчины без стажа начнут получать в 65 и 70 лет 24
09:22
Водитель автобуса в Барнауле протащил зажатую в дверях женщину по дороге 1
09:14
Голикова разъяснила очередь выхода на пенсию россиян по новым правилам 40
09:02
Путина назвали защитником интересов граждан после его обращения по пенсиям 60
08:54
Песков посоветовал искать в Минфине деньги на предложения Путина по пенсиям 7
08:46
Силуанов оценил реализацию предложений Путина по пенсиям в 500 млрд рублей 4
08:28
Рубль ускорил падение после оценки корректировок пенсионной реформы 3
08:06
Йога: где в Барнауле можно избавиться от стресса и снять напряжение 0
07:50
Лукавый взгляд и хитрая улыбка Кэмерон Диаз: лучшие фото звезды Голливуда 0
07:34
Как найти избирательный участок на выборах губернатора Алтая: инфографика 2
07:19
Семьи в Алтайском крае распадаются чаще, чем в других регионах Сибири 14
07:03
Дом с теплым полом и громадной гостиной продают в Барнауле за 15,1 млн руб. 0
06:48
Демографический тупик: Алтайский край продолжает активно терять население 95
06:32
"Я буду легитимным еще долго": 20 бессмертных фраз Александра Лукашенко 29
06:17
Северный ветер и грозы прогнозируют в Алтайском крае 30 августа 0
06:01
От Валькова до Подоляна: кто возглавлял алтайскую полицию последние 20 лет 15
05:54
Пенсионерам сохранят льготы по налогу на недвижимость до 2028 года 0
04:57
Порошенко высмеяли за посещение русской семьи в Донбассе 2
03:37
"Газпром" показал неожиданно высокие результаты по выручке 5
02:50
Украинские политики затеяли драку в прямом эфире из-за завода и денег 0
01:35
Вице-президент группы НЛМК погиб в Москве после падения с 9-го этажа 0
00:16
Ученые приблизились к созданию полноценной вакцины от герпеса 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.