Какая вода попадает в Барнаулку после очистных сооружений

Возможно, вскоре Обь в районе новой набережной Барнаула и в самом деле станет более чистой и прозрачной. Новые очистные сооружения, построенные в 2018 году на улице Чехова, действительно работают и очищают грязные сточные воды почти до кристальной чистоты. И в Барнаулку вода попадает удивительно прозрачной. Журналисты смогли это увидеть своими глазами. А читатели могут увидеть результат на фото, представленном выше. Справа в стакане вода из ливневки, только поступившая в очистные сооружения, а в левом уже прошедшая очистку.

Новые очистные сооружения на улице Чехова в столице края открыли в начале 2018 года. Объект уникален не только для Алтайского края и Сибири — во всей России таких всего два: в Барнауле и в Сочи, где они были построены к Олимпиаде 2014 года.

По ливневкам "старого города" стоки с территории более 40 гектаров собираются в дождеприемные колодцы. После этого по коллекторам они поступают в накопительные подземные резервуары. Затем поступившая грязная вода проходит четыре этапа очистки: механический, химический, биочистку и обеззараживание ультрафиолетом. В результате на выходе получается чистая вода, соответствующая всем нормативам.

Как сообщало ИА "Амител" , в Барнауле строительство новых очистных сооружений длилось два года. Стоимость работ составила 425 миллионов рублей, из них на очистные сооружения было направлено 297 миллионов, на ливневую канализацию и благоустройство улиц — 128 миллионов.