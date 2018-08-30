В Пентагоне признали, что страна больше не способна гарантировать себе безопасность в связи с развитием вооружения России и Китая, которые получили возможность конкурировать с Вашингтоном, несмотря на расстояние, сообщает RT со ссылкой на Military Times.

Соответствующее заявление сделал глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси.

"Мы находимся в условиях изменяющейся среды безопасности. Раньше мы считали, что защищены благодаря океанам и дружественным странам на севере и на юге, однако ситуация меняется вместе с тем, как наши соперники получают возможность дотянуться до нас", — сказал О'Шонесси.

Он также призвал по-новому взглянуть на оборону США и переосмыслить национальную безопасность в условиях конкурирования с равными соперниками.