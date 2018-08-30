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Цены на крепкий алкоголь в РФ выросли на 8%, несмотря на заморозку акцизов

, ИА "Амител"
На 6% подорожал и абсент, на 5% выросла цена за бутылку рома и коньяка

Фото: business-vector.info

С начала года цены на крепкий алкоголь выросли на 8% — в частности, подорожали водка, джин, абсент, ром и коньяк, пишут "Известия" со ссылкой на данные компании "Такском".

Средняя цена за бутылку водки составила 207 рублей — на 8% выше аналогичного показателя в январе, стоимость бутылки джина составила 593 рубля, что на 7% выше.

На 6% подорожал и абсент, его стоимость в июле составила 320 рублей. На 5% выросла и цена за бутылку рома и коньяка — до 626 и 439 рублей соответственно.

Отмечается, что при этом акцизы на спиртные напитки в этом году не повышались, правительство решило заморозить их до 2020 года. 

10 июля Минздрав предложил повысить ставки акциза на алкоголь крепче 9%. В ведомстве отметили, что благодаря принятым ранее мерам, в частности, распространению ЕГАИС на розничные продажи алкоголя, снижению максимального объема тары спиртосодержащих лекарств, запрету продажи дешевых суррогатов алкоголя под видом парфюмерно-косметической продукции, смертность от отравлений алкоголем в стране снизилась на 20% за пять лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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