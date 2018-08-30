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Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела альпиниста в ледниках вершины горного хребта Актру на территории Кош-Агачского района Республики Алтай.

Как сообщили в региональном управлении СКР, тело мужчины было обнаружено 24 августа группой альпинистов, которые сообщили об этом в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

"Спустя четыре дня спасателям удалось освободить изо льда тело замерзшего альпиниста, после чего оно было транспортировано в морг районной больницы. По предварительным данным, судя по сохранившейся на теле погибшего альпиниста одежде и находившимся при нем предметам, погибшим является 49-летний житель города Белокуриха Алтайского края, пропавший без вести в горах Горного Алтая в мае 2014 года", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

В настоящее время родственники пропавшего без вести мужчины выехали в Кош-Агачский район для опознания.