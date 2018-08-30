Кандидат в губернаторы Алтайского края встретится с жителями Поспелихи

2 сентября в Поспелихе кандидат в губернаторы Алтайского края, депутат краевого Законодательного Собрания Владимир Семёнов проведет встречу с избирателями региона.

Мероприятие пройдет в воскресенье с 15:00 до 16:00 в селе Поспелиха по адресу: улица Целинная, 12 (МБУК "Многофункциональный культурный центр" Поспелихинского района Алтайского края).

Встреча состоится в рамках участия Владимира Семенова в выборах главы региона. Он является официально зарегистрированным кандидатом от партии ЛДПР.

Напомним, выборы губернатора Алтайского края состоятся в воскресенье, 9 сентября. В числе кандидатов Владимир Семёнов (ЛДПР), Виктор Томенко ("Единая Россия"), Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и Андрей Крылов ("Партия Роста").