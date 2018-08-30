Кандидат в губернаторы Алтайского края встретится с жителями Поспелихи

2 сентября в Поспелихе кандидат в губернаторы Алтайского края, депутат краевого Законодательного Собрания Владимир Семёнов проведет встречу с избирателями региона.
Мероприятие пройдет в воскресенье с 15:00 до 16:00 в селе Поспелиха по адресу: улица Целинная, 12 (МБУК "Многофункциональный культурный центр" Поспелихинского района Алтайского края).
Встреча состоится в рамках участия Владимира Семенова в выборах главы региона. Он является официально зарегистрированным кандидатом от партии ЛДПР.
Напомним, выборы губернатора Алтайского края состоятся в воскресенье, 9 сентября. В числе кандидатов Владимир Семёнов (ЛДПР), Виктор Томенко ("Единая Россия"), Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и Андрей Крылов ("Партия Роста").
Комментарии
Наверное опять будет свои обещания раскидывать.
Не собираюсь идти на встречу с ним, потому что это бессмысленно. Помогать краю он явно не собирается.
30.08.2018 17:39
- гость -
По обещаниям у нас уже есть признанный лидер. За короткий срок наобещал столько, сколько его предшественник не наобещал за все годы)
Как же жалко смотрятся все эти кандидаты
Даже смешно, такой как он только слова громкие будет говорить, а дел реальных делать не будет.
Один хрен все с одной кормушки будут хлебать вместе с томенкой
Знаешь, я верю только в силы Виктора Петровича, Потому что он начал работу, в отличии от других.
Эм, очень глупое высказывание.
Томенко уже парад пообещал своим главным избирателям так что только за Томенко, он еще много нам наобещает и обязательно выполнит все обещания.
Димка с женой Аленкой подтвердит
Раньше боты просто восхваляли красноярца а сейчас прям желчью изливают на других кандидатов. Не порядок же.
30.08.2018 17:55
- гость -
Боты они такие. Писать комменты и то толком не умеют, уши далеко видно. Эффект только прямо противоположный, теперь из принципа проголосую против власти. Тем более, что вчерашнее выступление ВВП помогло мне принять окончательное решение.
Боты они такие. Писать комменты и то толком не умеют, уши далеко видно. Эффект только прямо противоположный, теперь из принципа проголосую против власти. Тем более, что вчерашнее выступление ВВП помогло мне принять окончательное решение.
Ах ты поклонник Навального... Хорошо, что царь сам определяет кому быть губернатором а не руководствуется желаниями народа