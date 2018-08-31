Фото: Amic.ru

В Барнауле на улице Молодежной в рамках проекта "Комфортная городская среда" идут работы по реконструкции пешеходной зоны. Подрядная организация уже укладывает плитку на тротуарной зоне. На всей ее протяженности будут разнообразные рисунки. При этом канализационные люки, которые были установлены много лет назад, в ближайшее время не будут заменены. Многие из них уже сильно изношены и имеют неэстетический вид.

Как пояснил Amic.ru председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев, все люки принадлежат различным коммунальным службам. В частности, Росводоканалу. Сейчас с этими компаниями ведутся переговоры о замене канализационных люков.

Что касается тротуарной плитки на Молодежной, то она будет готова к ноябрю. Там появятся новые скамейки, в основном они будут располагаться ближе к Красноармейскому и Ленина. Длинные скамейки со спинками будут расположены в шахматном порядке рядом с Алтайским краевым театром драмы и корпусом Алтайского государственного университета. Также будут подпорные стенки с цветочными клумбами. Мощных навесов на Молодежной не будет, поскольку они требуют сложной эксплуатации.

В рамках проекта на пешеходной части улицы Молодежной от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского весь асфальт будет заменен на плитку желтого, оранжевого, серого цветов.