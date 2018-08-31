Пятница, 31 Август, 07:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,08
€ 79,68
477032
15°
Обь
120см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Умер Иосиф Кобзон День знаний-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Не туркластерный вид: старые люки "портят" новую плитку в центре Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
На улице Молодежной идут работы по ремонту в рамках проекта "Комфортная городская среда"

Фото: Amic.ru

В Барнауле на улице Молодежной в рамках проекта "Комфортная городская среда" идут работы по реконструкции пешеходной зоны. Подрядная организация уже укладывает плитку на тротуарной зоне. На всей ее протяженности будут разнообразные рисунки. При этом канализационные люки, которые были установлены много лет назад, в ближайшее время не будут заменены. Многие из них уже сильно изношены и имеют неэстетический вид.

Как пояснил Amic.ru председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев, все люки принадлежат различным коммунальным службам. В частности, Росводоканалу. Сейчас с этими компаниями ведутся переговоры о замене канализационных люков.

Что касается тротуарной плитки на Молодежной, то она будет готова к ноябрю. Там появятся новые скамейки, в основном они будут располагаться ближе к Красноармейскому и Ленина. Длинные скамейки со спинками будут расположены в шахматном порядке рядом с Алтайским краевым театром драмы и корпусом Алтайского государственного университета. Также будут подпорные стенки с цветочными клумбами. Мощных навесов на Молодежной не будет, поскольку они требуют сложной эксплуатации.

В рамках проекта на пешеходной части улицы Молодежной от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского весь асфальт будет заменен на плитку желтого, оранжевого, серого цветов.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

31.08.2018 06:35
Пионер

Теперь надо 10500 миллионов на нанолюки, а через два месяца вся плитка вдруг поплывет... И из всей комфортной среды останутся только спиленные деревья. Браво, администрация!!!

0  0
31.08.2018 06:44
- гость -

отпескоструить и заполимерить люки и все.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
07:34
Алтайский край остается в лидерах по уровню оттока населения в Сибири 0
07:19
Дом с тремя выходами и прудом с рыбками продают в Барнауле за 23 млн руб. 0
07:03
Какая вода попадает в Барнаулку после очистных сооружений 0
06:48
День знаний: куда 1 сентября сходить с ребенком в Барнауле 0
06:32
Лето, до свидания: подборка потешных "жарких" фотографий 0
06:17
Туман, дожди и грозы: каким будет последний день лета в Алтайском крае 0
06:01
Не туркластерный вид: старые люки "портят" новую плитку в центре Барнаула 2
05:59
Переписку Ельцина с Клинтоном о Путине "рассекретили" В США 1
04:52
Прощание с Кобзоном состоится в зале имени Чайковского в Москве 0
03:10
Нурмагомедов за предстоящий бой с Макгрегором получит более $10 млн 0
02:23
Прыжок КАМАЗов в честь Дня Татарстана в Казани попал на видео 0
01:47
Госдеп призвал Россию прекратить "кошмарить" судоходство в Азовском море 0
00:20
Российские ученые нашли причины, вызывающие ожирение 0
23:49
Малышева рассказала о жительнице Волгограда, чей сын расклеивал объявления 1
23:32
Глава "Гознака" сообщил о возможных изменениях дизайна банкнот 0
23:18
Космонавты на МКС устраняют проблему с утечкой воздуха 0
22:42
Врач назвал причину смерти Иосифа Кобзона 0
22:28
"Аэрофлот" может ввести плату за выбор мест в самолете 2
22:17
Песков назвал странным рейтинг Forbes самых влиятельных россиян 1
21:47
Цены на крепкий алкоголь в РФ выросли на 8%, несмотря на заморозку акцизов 1
21:23
Россияне назвали самые лучшие способы поиска второй половинки 1
21:19
Уральские коллекторы разыскали мумию должника 0
20:43
Таганрог атаковали миллионы комаров 2
20:23
Счетная палата оценила исполнение бюджета за 2017 год 1
20:00
Умер муж Валентины Матвиенко 1
19:42
Названы дата и место похорон Иосифа Кобзона 0
19:36
Пентагон: США больше не в состоянии защитить себя от России и Китая 0
19:28
Главный певец СССР: какими композициями прославился Иосиф Кобзон 1
19:08
Коротко о главном: главные полисмены Алтая, АКЗС и смерть Кобзона
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 августа
18:51
Таким вы его не знали: неизвестные факты из биографии Иосифа Кобзона 0
18:41
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона 0
18:36
Адвокат Петросяна: Степаненко требует отдать старые книги про оккультизм 0
18:24
"Его отличала готовность жертвовать собой": Володин о смерти Кобзона 0
18:04
Человек-легенда: фотоподборка памяти великого Иосифа Кобзона 0
17:57
"Единая Россия" выразила соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона 1
17:29
Умер Иосиф Кобзон 7
17:22
Кандидат в губернаторы Алтайского края встретится с жителями Поспелихи 15
17:13
Большинство россиян готовы навсегда покинуть страну ради достойной работы 7
17:07
Тело альпиниста обнаружили в ледниках горной вершины на Алтае 0
16:51
Валовой сбор зерна превысил миллион тонн в Алтайском крае 0
16:42
Полиция на Алтае более трех лет ищет пропавшего путешественника 0
16:23
Главу поссовета на Алтае наказали условно за злоупотребление полномочиями 1
16:13
Россиянам станет проще доказывать аварийность своего жилья 4
16:02
Россия планирует начать на БАМе новую "стройку века" за 100 млрд рублей 3
15:49
Медиана: в Барнауле отремонтировали 50% дорог, вошедших в программу "БКД" 9
15:34
Двоих братьев в Горном Алтае судят за изнасилование женщины 0
15:21
Алтайский край попал в список регионов с самыми нездоровыми сельчанами 11
15:14
Вексельный подход: барнаульцы винят банк в потерянных деньгах 47
15:02
Около 3 млрд рублей планируется вложить в развитие добычи соды на Алтае 13
15:00
Как щедрые единомышленники с большим добрым сердцем помогают детям 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.