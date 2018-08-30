Умер Иосиф Кобзон

Народный артист, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет, сообщает "Комсомольская правда".
Эту информацию подтвердили родственники артиста агентству "Говорит Москва".
Также сообщения о смерти артиста подтвердил "Интерфаксу" помощник супруги певца.
Ранее Лев Лещенко сообщил, что Иосиф Кобзон находится в больнице, его состояние остается стабильно тяжелым.
Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2005 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию. В 2009 году ему была сделана операция по поводу онкологии. В 2015 году он сообщал, что ему должны сделать операцию в Италии.
20 июля этого года состояние здоровья Кобзона резко ухудшилось, его доставили в реанимацию одной из столичных клиник.
Комментарии
Кроме слов скорби говорить нечего! Был реально крутой мужик! Земля ему пухом и царствие небесное! Соболезнования родным и близким!
80 лет норм, всё было, прожил полную яркую жизнь
Тот самый случай когда можно сказать, что ушла эпоха! Светлая память!
30.08.2018 17:58
- гость -
личность он противоречивая, как и депутата в том числе, но поступок в Норд-Осте сильный!