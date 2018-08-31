Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в последний день лета, 31 августа.

"В отдельных районах дождь, гроза, утром местами туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +18...+23 градуса. Ветер северный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

В Барнауле к концу дня прогнозируют дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице будет +20...+22 градуса. Ветер ожидается северный, 3-8 метров в секунду.