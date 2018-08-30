"Единая Россия" на своем сайте выразила соболезнования в связи с кончиной депутата Госдумы, народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

"Творчество Иосифа Давыдовича высоко оценено многими поколениями россиян, его лирические и военные песни знают на всей территории России. Музыкальный талант этого удивительного человека был не раз подтвержден самыми высокими наградами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кобзон проявил себя не только в культурной сфере: "Иосиф Давыдович проводил переговоры об освобождении заложников при захвате "Норд-Оста", давал концерты в Донбассе, демонстрируя пример беззаветного служения Отечеству".

"На протяжении нескольких созывов Кобзон избирался депутатом Госдумы от "Единой России". Его честная и принципиальная позиция позволяла добиваться справедливости и отстаивать интересы простых граждан", — подчеркнули в партии.

Также в сообщении выражаются соболезнования родным и близким Иосифа Давыдовича. "Он навсегда останется в памяти миллионов людей талантливым, благородным и честным человеком", — заключили в "Единой России".